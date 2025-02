Argentina: éxito económico, peligro democrático

El presidente de Argentina, Javier Milei. / AP

Hace un mes me centraba en un artículo sobre la bajada del número de democracias plenas, y el ejemplo de España (la que tiene la puntuación más baja dentro de ellas), y veremos en el próximo índice que se publique este trimestre si bajamos o no a democracia deficiente, tal como está situada EEUU, y todo parece indicar que, durante la presidencia de Trump, puede ir bajando su valoración.

La peligrosidad del caso argentino que hoy apunto es que un presidente elegido democráticamente, pero con políticas muy autoritarias, está consiguiendo solucionar problemas económicos de años, y es peligroso que la opinión pública en otros países tome nota de que esta pueda ser la solución.

Cuáles son los éxitos económicos del presidente Milei en Argentina:

Cerrar el 2024 con un superávit público de 1.800 millones de dólares, el primero en los últimos 14 años. En los últimos ejercicios los déficits eran de más del 10% del PIB, ahora un superávit del 0,3% del mismo.

Gran reducción de la inflación, varios meses se han limitado a cifras de un dígito, cuando antes era de dos dígitos.

A pesar de los grandes recortes públicos, el PIB se mantiene. Hubo dos trimestres de reducción, pero luego ha crecido del orden del 4% trimestral, por lo que ha igualado el PIB del 2023, y además tiene una senda de crecimiento para el 2025 espectacular, debido a la nueva gestión en los recurso petrolíferos que ha pasado de importar a exportar.

Ha pagado todos los intereses de la deuda argentina a tipos muy altos y va consiguiendo reducir el riesgo país. El diferencial entre el bono americano y el argentino, en un año ha bajado 560 puntos básicos.

La deuda exigible se ha reducido del 56’5% al 45%.

El Fondo monetario Internacional ante estos resultados le va a facilitar un préstamo de 11.000 millones de dólares, que le permitiría afrontar los vencimientos de deuda del 2025 a tipos mucho más bajos.

Ante ello, los que vivimos en dictadura y defendemos la democracia, incluso por encima de la economía, tenemos la obligación de defender la democracia plena y pedir una gran responsabilidad a nuestros políticos para que la respeten y la hagan respetar. La independencia de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es la base de todo el entramado, si seguimos el modelo de Montesquieu.

Ante toda esta situación de ejemplos de autoritarismo dentro del sistema democrático como los citados de EEUU y Argentina, si demuestran ser más eficientes en el futuro, puede inducir a pensar a muchos ciudadanos, que son la mejor alternativa, lo cual a largo plazo no será bueno. Hay que luchar para que la democracia plena sea más eficiente también en economía.

La responsabilidad principal recae en el gobierno, que debe llegar a gobernar para todos y por lo tanto negociar con los partidos que más representación ciudadana tienen.

La última vivencia en España, de la clase política que está aforada para una mayor garantía suya y de la que no disfrutamos los ciudadanos de a pie como es lógico, debería en compensación ser más responsable y colaborar con la justicia. El hecho de negarse a contestar las preguntas de un juez, un fiscal, o un abogado, cuando son investigados, me parece una falta de ética. El ejemplo reciente que un fiscal o un diputado, al ser investigado que no responda a las preguntas de un juez o abogados, menospreciando la independencia judicial; este derecho es totalmente lógico para un ciudadano que va un juzgado de instrucción a veces sin saber de qué le acusan, pero no para quien tiene el privilegio de que solo le puede interrogar un Tribunal Supremo. Es aprovecharse de privilegios que nos hacen dudar de la independencia judicial.