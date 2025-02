La lucha contra el cáncer, un trabajo de todos

Archivo - Day in a life of cancer patient - / DRAZEN_ - Archivo

Como cada 4 de febrero, hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

Y podemos decir que, al hablar de cáncer, hablamos de un conjunto de enfermedades en las que, a pesar de que el diagnóstico sigue siendo una noticia demoledora en la vida de la persona, cada vez la supervivencia es mayor y hay más motivos para la esperanza. Desde este Govern, apoyamos todas las áreas de actuación para que así sea.

No podemos olvidar a la hora de abordar el cáncer, su prevención, es decir, evitar su aparición, por lo que es una jornada para recordar a los ciudadanos la importancia de no beber, no fumar, realizar una actividad física moderada de forma regular y comer saludablemente para evitar la obesidad. Hablamos de hábitos de vida saludable. Está demostrado que son los factores de riesgo evitables que más ayudan a disminuir los nuevos diagnósticos.

Contamos con un segundo pilar para ganar la batalla al cáncer. Hablamos del diagnóstico precoz, en fases tempranas y por lo tanto curables, hablamos de cribados poblacionales.

En Balears, tenemos cribados totalmente consolidados como el de cáncer de mama y colorrectal.

Es necesario que todos los llamados participen masivamente en estos programas. Una pequeña molestia (mamografia o Kit para la recogida de heces) puede significar un gran avance en el tratamiento de una enfermedad grave que ignoras que padeces. En 2024, a un total de 2.749 personas se les citó para pruebas complementarias al detectarse resultados sospechosos en el cribado inicial.

El pasado año incorporamos el cribado poblacional del cáncer de cérvix provocado por el virus del papiloma humano, un agente infeccioso contra el que ya vacunamos a niñas y niños de esta comunidad con el objeto de erradicarlo en un futuro.

Este Día Mundial, para nosotros tiene especial relevancia porque, ahora sí, nuestra Comunidad formará parte de un proyecto piloto asistencial multicéntrico que se está desarrollando a nivel nacional para evaluar la idoneidad y viabilidad de implantar un cribado de cáncer de pulmón avalado por la evidencia científica y adaptado al contexto español. Es el proyecto Cassandra, liderado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), y desarrollado en colaboración con todas las sociedades médicas dedicadas al diagnóstico, tratamiento e investigación en este tipo de tumores. Aquí estará coordinado por el doctor José Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Balears.

A nivel asistencial, tenemos el compromiso de incorporar la innovación. Este año hemos completado todo el proceso para que los pacientes que necesiten la terapia con células CAR-T no tengan que desplazarse a la península porque ya se realiza en el hospital de Son Espases. En estos momentos están indicadas para la leucemia, linfomas y mielomas, pero estoy convencida de que en breve se extenderá a otros tumores.

Como lo estoy de que la medicina personalizada es nuestro futuro más inmediato. En breve ya no se tratará un cáncer de pulmón, sino un tumor con el nombre y apellido del paciente que lo sufre.

No me quiero olvidar de la investigación ya que con sus avances mejoramos la vida de los ciudadanos. Actualmente en Balears hay en marcha 145 ensayos oncológicos y en breve inauguramos la unidad de ensayos para realizarlos en fase 1 y fase 2, lo que nos permitirá acceder a nuevas e innovadoras terapias

Para acabar con el cáncer, tenemos que ir todos a una, trabajando en la prevención primaria, en los cribados poblacionales, en la medicina personalizada y en la investigación. Y todo ello sin olvidar trabajar desde una visión holística en este conjunto de enfermedades.

Ante el diagnóstico de cáncer, los sentimientos de agobio, enfado, miedo, culpa, ansiedad y tristeza pueden mezclarse y estar presentes en diferentes momentos del proceso. Por ello trabajamos para que al final la esperanza prevalezca y todos juntos terminemos con esta cruel enfermedad.