Primum vivere...

Bertrand Russell.

«Tres passions simples, però intenses, han governat ma vida: l’ànsia d’amor, la recerca del coneixement i una insuportable pietat pel sofriment de la humanitat. Aquestes tres passions, com a grans ventades, m’han portat d’un lloc a un altre, per una ruta canviant, sobre un profund oceà d’angúnia, fins a la vora mateixa de la desesperació».

Així comença Bertrand Russell el pròleg a la seva autobiografia, un text que amb el títol de Per a què he viscut hauria de ser de lectura obligada als centres escolars cada inici de curs.

I segueix el filòsof i matemàtic: «He cercat l’amor» (...) «Amb igual passió he cercat el coneixement» (...) «Però sempre la pietat em feia tornar a la terra».

Paraules sàvies, sinceres i profundes, poètiques, fins i tot, però a la vegada bones d’entendre. L’autor, un dels homes imprescindibles del segle XX, resumeix el que per a ell han estat els tres motors del seu tarannà emocional i vital: aprendre, estimar i saber que hi ha persones que ho passen malament. I acaba el text, curt però impactant: «Aquesta ha estat ma vida. L’he trobada digna de ser viscuda, i amb gust la tornaria a viure si se m’oferís l’oportunitat».

Quants de nosaltres podríem signar aquest darrer paràgraf? Bon motiu per a la reflexió.

Ara bé, tot aquest preludi em retorna quan llegesc que, en els currículums escolars s’eliminaran hores de filosofia en favor de les de matemàtiques. No acab d’entendre quina raó ha portat els programadors de la conselleria a discriminar una cosa de l’altra, quan en el fons parlam del mateix: aconseguir persones formades, amb criteri. La ciència ajuda a ser crític, la filosofia també. La ciència transforma la societat, la filosofia també. La ciència crea pensament, la filosofia també. No serà que ambdues disciplines tenen més en comú del que pensam?

Russell el gran matemàtic, coautor de Principia Mathematica, un tractat clau, era també filòsof. De fet va rebre el Premi Nobel de Literatura. Per tant, de què parlam, de Ciència o de Lletres? Un altre debat innecessari.

No sobren hores de filosofia ni manquen hores de matemàtiques, el que necessitam són hores de Coneixement, així, en majúscula. Així que, els que saben del tema i treballen i cobren per organitzar currículums, que pensin que la formació ha de ser global. Només així tendrem joves preparats i amb ganes de continuar endavant i per ventura aconseguirem abaixar les taxes d’abandonament escolar, que són de les més altes d’entre tots els indrets semblants al nostre. Mirem, en definitiva, de no fer realitat el que afirma la famosa sentència llatina, «Primum vivere, deinde philosophari», primer viure, després filosofar.