Llámalo turismofobia

Para llevar un diálogo a la polarización úsense el prefijo micro y el sufijo fobia. ‘Micro’ significa muy pequeño y en las medidas designa la millonésima parte de algo. Fobia, que en griego era temor, ha derivado más a aversión. Una millonésima de racismo o de machismo contamina las 999.999 partes restantes para quien lo detecta. Con que no guste una parte de un todo ya cabe un diagnóstico de fobia.

‘Turismofobia’ se reprocha a partir de la disconformidad con el precio del café en terraza. Al calor de Fitur (la feria de turismo que se celebra en Madrid) usaba Jordi Heréu «turismofobia» con la macroligereza de un propietario de una cadena de hoteles de costa en península y Baleares. El dedo de la turismofobia acusa igual si haces notar que es un sector de precariedad laboral que si observas que en las plazas hay más sillas de terraza que bancos públicos, más estufas que árboles o que al ruido de las sirenas de la policía se añade el tucutucu de los tróleis. ¿Que hay playas donde las hamacas desplazan a las toallas? Turismofobia. ¿Que las camareras de hotel tienen salarios de explotación y los camareros de bar horarios irreconciliables? Turismofobia.

La historia de una escalera en algunas viviendas de hoy es un trajín de transeúntes a deshora que, a veces, viven en la víspera de fiesta que son las vacaciones en perjuicio de los vecinos, pero son casos aislados (aislados en casas) muy por debajo de la situación de islas donde los que van a trabajar -sean médicos, camareros, maestros o policías- no tienen donde vivir o no pueden pagarlo. No es aislado que hayan subido el precios de la vivienda y de los alquileres en cualquiera de las ciudades y pueblos que están en el mapa turístico, pero que no afecte al negocio o eres turismófobo. El centro, el espacio común de los vecinos, es de los turistas en varias ciudades españolas, pero una manifestación por esa pérdida es un medidor de turismófobos, un turismofobómetro, para aumentar el vocabulario que ya tiene rango ministerial. Que los inconvenientes no te impidan ver la turismofobia y que el término te impida nombrarlos.

