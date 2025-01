El sistema educativo, asignatura pendiente

Es muy posible que algunos lectores, por falta de interés, renuncien a la lectura de este artículo. Sin embargo, son muchos los ciudadanos que tienen hijos en edad escolar preocupados porque la mayoría de expertos, (yo no lo soy) afirman que el sistema educativo no siempre es exitoso. Puede ser el primer paso de exclusión social, puede influir en profundizar en la brecha social, en la desigualdad vigente hoy y aquí. Se preocupa en dar conocimientos cuando lo que falta es enseñar a desarrollar habilidades. De hecho, el abandono escolar es una realidad, especialmente en la escuela pública, lo que provoca desigualdades sociales. Nuestra comunidad ocupa el séptimo lugar en concentración desigual por niveles socio-económicos.

Según los resultados de una encuesta que se realizó en el curso pasado (Quaderns Gadeso 446), un 87% de la ciudadanía, especialmente de clases medias y bajas, consideran que el principal problema del sistema educativo en Balears es el fracaso y abandono escolar; y en segundo lugar la falta de relación entre lo que se enseña y la realidad del mundo socio/laboral. Las clases medias/altas y altas también pueden fracasar y fracasan, pero siempre tienen la posibilidad de cambiar de centro escolar (concertada o privada). Los motivos de tal tipo de elección se sustentan en el proyecto educativo y prestigio social del centro, además de la proximidad.

Al sistema educativo le sobra rigidez y le falta creatividad. Le sobra rigidez porque establece exactamente lo que hay que hacer. Y no sólo le falta creatividad, sino que además «la mata» porque todos tienen que hacer lo mismo y de la misma forma. Los factores básicos son «una buena formación mejora las posibilidades de encontrar trabajo», así como «la educación es imprescindible para el desarrollo personal, necesario para la convivencia». Acudo a un artículo escrito por Vicens Arnaiz, amigo y pedagogo de referencia: «En el contexto escolar los necesitados de amigos son muchos. Están tristes. Su tono emocional decae y en consecuencia el cerebro baja su actividad (…); el desinterés por el juego ha perdido creatividad, y aumenta el deseo de distraerse con las redes sociales».

«El origen social de los estudiantes es la variable más influyente y persistente para explicar los resultados e itinerarios escolares (…) Pero no significa que estudiantes de clase social más elevada no fracasen y abandonen; como tampoco significa que de forma mecánica todos los alumnos que provienen de entornos sociales desfavorecidos tengan malos resultados escolares. Ello sería una simplificación y una mala comprensión de la realidad social (…) Evidentemente, de ahí no se desprende que los individuos no tengan responsabilidades. El esfuerzo, el interés y las ganas son elementos necesarios para el éxito escolar. Pero tal esfuerzo e interés no se generan en medio de la nada, necesitan estructuras que los hagan aflorar en el contexto familiar y del centro educativo». (Aina Tarabini)

Acudo a un ejemplo real: un joven de 19 años de clase media, no ha superado el fracaso ni el abandono. No tiene futuro profesional, ni posibilidad de emanciparse de su contexto familiar. La sociedad no para de repetirle lo mal que está el empleo y lo poco que va a ganar; le culpabiliza de falta de esfuerzo y de llevar una buena vida comparada con las generaciones anteriores a partir de ahí comienzan a tener visibilidad los problemas psicológicos que afectan a cuatro de cada diez personas de entre 15 y 29 años siendo la ansiedad el trastorno más generalizado.

En definitiva, el sistema educativo puede condicionar nuestro presente y futuro. De momento parece casi imposible escuchar y pactar las divergencias entre mayoría y oposición. ¿Tan difícil sería ponernos de acuerdo en un tema tan relevante?

