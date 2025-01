Quan governar es converteix en una pantomima

Segons el Diec2, una pantomima pot ser l’art de representar una acció dramàtica solament amb gestos; també, en una altra accepció, pot ser, senzillament, una pallassada. Però governar hauria de ser quelcom més que això, perquè ens hi jugam massa, els ciutadans, per comprovar que les pallassades de molts de governants estan en l’ordre del dia, i n’hi ha molts que encara les aplaudeixen. Una pallassada és una acció pròpia d’un pallasso, i un pallasso –en una 2na accepció- és una persona que pel seu capteniment poc seriós i inconsistent no mereix ésser tinguda sinó com un objecte de divertiment. I aquí rau la qüestió: s’està convertint la política, governar, en un divertimento, amb un «riu, que ara en donen», amb una banalització dels assumptes que afecten la vida diària de molts de ciutadans. És a dir: la seriositat, la responsabilitat, el seny, no tenen cabuda en la política, en l’art de governar. Ho veiem en el govern autonòmic, on els problemes greus se solucionen creant més problemes tot engreixant el peix que es menja la cua; ho hem vist amb això que diuen «sostenibilitat turística», també amb el problema de l’habitatge, amb l’obligació de la defensa de la nostra llengua i cultura, amb la massificació i construcció il·limitada. Però també a nivell d’Estat espanyol veiem que no importa tirar per avall una votació on s’hi juga la revalorització de les pensions, o la gratuïtat del transport públic, o els ajuts als damnificats per la Dana al País Valencià; és igual, basta que ho proposi un perquè els altres ho tombin encara que sigui en contra dels seus principis, ja que suposam que l’art de governar és cercar el benestar dels ciutadans i no crear-los més problemes.

També ho hem comprovat en la presa de possessió del president nord-americà: la gestualitat, les mirades, les carusses, els morros, han evidenciat una comunicació basada en la pantomima. I les seves paraules no fan més que ensorrar tota mena de possibilitat d’una esperança basada en els principis democràtics més elementals. Des del discurs inicial –faria esbutzar de rialles si no fos per la crua realitat-, la presentació del seu equip –més propi d’un club de futbol o bàsquet de tercera, o d’una directiva d’una associació de veïnats-, les mesures que pensa impulsar –com si no existís ningú més que ell i els seus- , fins a la signatura dels Decrets que «han de canviar el rumb de la nació» –tot passant-los pel nas i ulls d’uns pobres errats de comptes; un d’ells amnistiant fins i tot molts que usaren la violència-, els aplaudiments i les riallotes de molts dels presents que per això eren allà; tot plegat, no són més que pallassades. Si el món està en mans d’aquests «personatges» –digues Trump, Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping, Milei- ens hauríem de demanar: cap on va aquest món? Per què tenen tants seguidors? Quin és el seu objectiu? Com deixaran aquest món un cop ells ja no hi siguin? O tal vegada ens hauríem de demanar: què han/hem fet per a merèixer tot això?

Tal vegada, però, encara queda un ble d’esperança quan hi ha persones que són capaces de dir quatre mots de la veritat. Ho vam viure quan la bisbessa episcopal Mariann Edgar Budde, a la catedral Nacional de Washington li entimà a la cara el que molts d’allà mateix pensaven i sentien. [...] «Els qui estam reunits aquí no som ingenus davant les realitats de la política: quan hi ha en joc el poder, la riquesa i els interessos contraposats, quan les visions del que hauria de ser Estats Units estan en conflicte, quan hi ha opinions fermes en tot un espectre de possibilitats i comprensions marcadament diferents de quin és el curs d’acció correcte. [...] En una democràcia, no totes les esperances i somnis particulars de tot el món es poden fer realitat, ni tan sols en una generació, ni totes les pregàries específiques de tot el món tendran la resposta que desitjaríem. Però, per a alguns, la pèrdua de les seves esperances i somnis serà molt més que una derrota política: serà una pèrdua de la igualtat i la dignitat, i dels seus mitjans de vida. [...] El menyspreu alimenta les campanyes polítiques i les xarxes socials, i molts se’n beneficien, però és una forma preocupant i perillosa de dirigir un país.” Va parlar també d’honestedat, d’humilitat, de dignificar la persona humana, i que la línia que separa el bé del mal passa a través de tots els cors humans; i les rogatives que li feu sobre la pietat i la compassió, tot recordant-li que ell havia esmentat la mà de Déu perquè fos president, esdevenen un veritable afront envers “la força i el valor per a honrar la dignitat de tot ésser humà, per a dir-nos la veritat uns a altres amb amor, per a caminar humilment uns amb els altres i amb el nostre Déu pel bé de totes les persones d’aquesta nació i del món». Sí, tal vegada sentint aquestes paraules, potser, hi hagi algun motiu per a l’esperança.

