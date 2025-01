De nou l’estoïcisme

Estatua de Marco Aurelio de los Museos Capitolinos de Roma. / .

No sé si us heu adonat, però visitant les llibreries de Palma i algunes pàgines web, m’he fixat que es reediten un munt de llibres clàssics sobre l’estoïcisme, com també de noves publicacions, però sobresurt per damunt de tots ells, les Meditacions de Marc Aureli, un llibre per descomptat que hauria d’estar a la nostra tauleta de nit com un dels imprescindibles. Potser aquest reviscolament és un símptoma de la nostra societat cruixida, estressada i fins i tot histriònica, mancada tothora de l’ataràxia o de la tranquil·litat espiritual necessària per afrontar una realitat polièdrica. L’estoïcisme ve de lluny, de l’època hel·lenística, especialment a partir del segle IV aC i que va continuar fins al segle III de l’era comuna i després va desaparèixer com a sistema filosòfic; tanmateix, sempre ha estat present d’una manera o altra al llarg de la història. Sembla que l’estoïcisme concep la filosofia com a una teràpia per a combatre el sofriment humà amb la finalitat d’establir un equilibri espiritual capaç de suportar contratemps i desventures de l’existència amb una certa impassibilitat i indiferència. És necessari desconnectar del tragí de la vida que ens envolta per tal d’assaborir altres realitats que passen desapercebudes si no és amb una mirada interior. Amb freqüència el que hem fet és marxar uns dies i així bandejar els problemes quotidians i, si ve al cas, relaxar-se i tornar amb noves energies, amb les piles ben carregades. Ara bé, la seva mirada filosòfica està enfocada cap al present, no li interessa ni el passat ni el futur, la seva visió és una percepció envers l’ara i aquí, car planteja que la felicitat només s’ha de cercar en el present i que un instant de felicitat correspon a una eternitat de felicitat, que podríem traduir com el plaer d’existir en l’instant, un zumzeig que entona l’himne de l’eternitat. «Tan sols és el present la nostra felicitat», deia el Faust de Goethe. Es tracta probablement del «carpe diem», gaudeix del moment, del poeta llatí Horaci. Amb tot, aquest «carpe diem» no és de cap manera el consell d’un vividor o d’un aprofitat o paràsit, sinó més aviat el contrari, és una invitació a canviar de vida, a prendre consciència de la vanaglòria d’aquells desigs superflus o prescindibles que no ens aporten res de bo, més aviat distraccions i passatemps que, malgrat tot, també són part del nostre món. El fet és que hi ha una certa insatisfacció existencial que afecta el nucli essencial de la nostra paciència i alhora els nostres nervis es veuen alterats o perjudicats, la qual cosa, ens fa anar a remolc fins al punt de perdre l’horitzó de l’esperança, l’últim bri que ha romàs dins de la capsa de Pandora. El món de les formes deia el Siddhartha de Hesse és passatger, efímers són els nostres vestits i la manera de portar els cabells i el nostre cos. Potser l’important és caminar. Filosòficament, ens cal un coneixement teòric i pràctic a la vegada per a interpretar el món i trobar el nostre lloc. En suma, la finalitat de l’estoïcisme és assolir un estat de pau i de felicitat que ve descrit com a serenitat d’esperit, llibertat interior i absència de passions, potser és per això que s’ha posat novament de moda. A on vaig? Cap a un camino? De quina manera faig el meu viatge? Quins són els meus companys o amics de camí? I els meus aliments i els meus vestits? Hem de pensar que tot allò que hi ha en nosaltres de foc, tornarà al foc; tot allò que hi ha de terra, tornarà a la terra; tot allò que hi ha d’alè, tornarà a l’alè; tot allò que hi ha d’aigua, tornarà a l’aigua. No hi ha Hades, ni Aqueront, ni els seus afluents Cocit i Flegetont, dissertava Epictet, perquè tot està curull de pau i serenitat. Potser per arribar fins aquí cal la pràctica d’exercicis ascètics, que no tenen res a veure amb la renúncia, sinó més aviat amb una activitat interior, un mètode que consisteix a afavorir la introspecció necessària per a obtenir el control d’un mateix. Marc Aureli ho definia així: «Alguns van a la recerca de llocs retirats al camp, al mar i a les muntanyes, també tu —es diu a si mateix— acostumes a desitjar ferventment aquests llocs. Tanmateix, tot això és digne d’un home molt vulgar, ja que, en qualsevol moment que vulguis, pots retirar-te en tu mateix. De fet, no hi ha cap lloc on una persona es pugui retirar amb més tranquil·litat i amb més calma que a l’interior de la seva ànima. Sobretot, aquella persona que en el seu interior té uns principis de tal qualitat que, si s’hi inclina, tot seguit arriba a una serenitat total. Per tant, concedeix-te sovint aquest retir i renova’t. Que siguin concises i simples les consideracions que, tan aviat com se t’hagin presentat al teu esperit, et bastaran per a esborrar qualsevol enuig i per a tornar novament sense ira a aquelles coses de la vida de les quals et retires» (Llibre IV, 3). És, en essència, una de les grans lliçons de Marc Aureli. Retornar a aquelles coses de la vida sense ira, talment com si t’haguessis pres un bon bany després de molt de temps sense fer-ho.