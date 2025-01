Sa Dragonera compleix 30 anys com a parc natural: un compromís amb el nostre patrimoni

Sa Dragonera. / GOB

Avui, a la nostra illa, celebram un aniversari molt especial: sa Dragonera, fa trenta anys, va ser declarada parc natural, una passa històrica que va marcar l’inici d’una protecció activa i decidida d’aquest espai únic a la Mediterrània. Un emblema de la biodiversitat, tresor ambiental i faunístic d’espècies endèmiques, i que és també un símbol del compromís de Mallorca amb la sostenibilitat i la conservació del nostre entorn.

El 26 de gener de 1995, un decret del Govern de les Illes Balears consolidava la protecció de l’illa i la seva biodiversitat, adquirida pel Consell de Mallorca el 1987. En aquest 30è aniversari, al Consell de Mallorca volem aprofitar per reafirmar el nostre compromís amb sa Dragonera, un tresor natural i cultural de valor incalculable. L’equip de govern de la institució insular donam un impuls nou en la preservació de la sostenibilitat del parc natural, potenciant els projectes de conservació i protecció d’aquest espai natural protegit.

Una de les novetats principals és que, enguany, posarem en marxa un nou observatori d’aus, un projecte que permetrà als visitants gaudir de la riquesa de la diversitat ornitològica del parc i, al mateix temps, afavorirà l’educació ambiental i el respecte pel nostre entorn. També es condicionarà el mirador de na Miranda, un espai de gran interès que ofereix una vista espectacular del canal de sa Dragonera i que, ara, estarà més ben preparat per acollir els visitants. No podem oblidar el nou Centre d’Interpretació de sa Dragonera, impulsat per l’Ajuntament d’Andratx i que s’ubicarà a la finca pública de Can Fasser, al Port d’Andratx. Un projecte que, des de 2016, estava paralitzat i que hem desbloquejat per respondre a una demanda important del consistori andritxol.

A més, enguany, organitzarem diverses activitats per commemorar aquestes tres dècades de protecció del Parc Natural de sa Dragonera. Unes activitats que no només cercaran remarcar la importància ambiental i la necessitat de donar suport a la seva conservació i al manteniment dels ecosistemes, sinó que també promouran la participació ciutadana a l’hora de cuidar-la i de gaudir-ne.

La protecció des nostres espais naturals no seria possible sense l’esforç constant i els recursos necessaris. Per això, al Consell de Mallorca, des de l’inici de la legislatura, estam augmentat el pressupost que es destina al Parc Natural de sa Dragonera. Aquesta aposta no només reforça la nostra gestió, sinó que també és un missatge clar: tenir cura de sa Dragonera és protegir la nostra identitat, el nostre patrimoni, el nostre present i el nostre futur. I és que trenta anys després, sa Dragonera continua sent un referent i és el nostre deure com a responsables públics, junt amb el Govern de les Illes Balears, garantir que continuï sent-ho.

En aquest aniversari especial, des del Consell de Mallorca volem agrair també a tots els treballadors del Parc la tasca extraordinària que duen a terme perquè l’illa es conservi com la joia mediambiental de Mallorca. El nostre equip de govern a la institució insular renova aquest compromís amb més força que mai. Perquè sa Dragonera és de totes i tots els mallorquins, i el seu futur també depèn de tots nosaltres. Un símbol de la nostra estima pel nostre patrimoni cultural i natural i per la biodiversitat. Un llegat que hem de preservar.