Si es cuestión de confesar

He viajado a Ibiza cuando se cumplen diez años de la muerte de mi padre. Diez años ya. Se me ocurrió que estaría bien hacer una de esas misas de difuntos. Ya ven, una misa cuando mi padre no quiso pisar la iglesia ni en la comunión de sus hijos. Pero diez años después, la cosa ya no va tanto de él como de mi madre, de quienes quedan vivos. Con sustos de salud gordos o gordísimos y cuatro de las cinco hermanas viudas, la evidencia de que no sabemos cuántas veces más podrán reunirse está dolorosamente latente. Así que una parte del plan era reunir a los hermanos a tomar un descafeinado, un chocolate antes de ir todos juntos a una misa de difuntos. Por estar, solo por estar.

Antes de esa merienda llevé a mi madre al cementerio todavía engalanado con las flores de plástico de Todos los Santos. En la lápida de mi padre quedaba un jarrón vacío. Ya no estaba, por supuesto, el pequeño taladro de juguete que le llevé en mi última visita. Y me alegro mucho. Ojalá alguien haya jugado alguna vez con él. Ahora le traía dos pequeños aloes vera y un trozo de baldosa hidráulica que me llevé en verano del viejo sanatorio de tuberculosos abandonado en lo alto de una montaña al que me colé por el agujero de una alambrada. Por favor, no se lo digan a la policía. Por favor, policía, si les llega el aviso, no me lo tengan en cuenta. En mi declaración diré que necesitaba estar en el mismo lugar en el que aquel hombre desconocido que era mi padre vivió tanto tiempo. Y para terminar, coloqué en el jarrón vacío una cerveza. A estas alturas del partido, tonterías las justas. ¡Qué flores ni no flores!

Pero la parte oculta del maquiavélico plan era otra: separar en la memoria de mi madre, aunque fuera por un rato, la muerte de mi padre de su cumpleaños. Se lo explico. A pesar de que mi padre llevaba toda su vida amenazando con morirse: «todo lo que tengo es para mi entierro», «pero no veis que me estoy muriendo», «ay, ay, me muero, me muero», tardó en morirse ochenta y cinco años, once meses y once días. Y para cuando lo hizo, a las seis de la tarde de un martes rodeado de todos —o casi todos— los suyos, fue en vísperas del cumpleaños de mi madre y fue ese el día de mierda en que celebramos su velatorio, su funeral y su entierro. Día de mierda además de por lo obvio, porque literalmente no hubo ni antes ni después un día más oscuro, frío y con un viento cruel que nos empujaba lluvia por todas partes. Así que ya pueden imaginar cuál es el primer pensamiento que nos llega a todos, incluida mi madre, cada vez que el calendario nos señala su cumpleaños.

¿Me entienden ahora un poco; el juntar a los mayores que nos quedan con la excusa de una misa de difuntos, el chocolate, la cerveza y hasta el pequeño allanamiento incluyendo el hurto de un pedazo de baldosa hidráulica de entre los escombros de un antiguo sanatorio de tuberculosos cerrado por riesgo de derrumbe?

Como cantaba Shakira, «si es cuestión de confesar» confieso que me doy cuenta ahora que casi todos los delitos que he cometido rondan a la muerte de mi padre por lo que, espero, cuente como eximente alguna suerte de enajenación mental transitoria, pero aquella madrugada tras la enésima jornada de alternar pasar el día con mi padre para dejar a mi madre velando por su sueño, cuando recibí la llamada del santo enfermero del turno de noche anunciándome que lo acababan de sedar: «Pero no te llamo por tu padre, es tu madre la que está muy mal», crucé corriendo la plaza del Sol y la de la Reina hasta llegar a mi coche y me salté todos los semáforos hasta llegar a un Can Misses que ya no existe. Allí me encontré a mi madre temblando con una tila entre las manos junto a mi padre, por primera vez en ¡meses, o quizá, años! con el gesto sereno. Me contó entre sollozos que gritaba y gritaba de dolor y la doctora le dijo que podía sedarlo. El tema de aplicar el protocolo de la sedación paliativa había sobrevolado cada vez más en los últimos días la habitación de mi padre, pero hace falta una fuerza sobrehumana para decir ‘sí’ y ni siquiera mi madre ante el sufrimiento insoportable de quien era su marido desde hacía cuarenta y seis años, supo tenerla. En su lugar, me contaba tiritando, cuando la doctora le dijo que podía sedarlo, ella le respondió: «Hazte a la idea de que es tu padre, ¿qué harías?». Y entonces, lo hizo, y llorando esperaba mi reafirmación de que habían hecho bien y yo la abrazaba repitiendo que sí, que sí, que por supuesto que sí.

He viajado a Ibiza cuando se cumplen diez años de la muerte de mi padre, ¡diez años ya! Pero sobre todo, sobre todo… para celebrar que mi madre cumple 87 años de vida.

«Si es cuestión de confesar nunca duermo antes de diez ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. […] Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor pero al menos aún respiro».

‘Si es cuestión de confesar’, Shakira.

