Sapiens, ¿ser superior?

Discuto con unos amigos sobre los méritos de Pico de la Mirandola (1463-1494) en una época que dejaba atrás el oscurantismo medieval para abrir paso al humanismo renacentista. Pico exaltó las virtudes del hombre, en especial su capacidad de razonar, frente a las otras especies vivas. Contaba 23 años cuando escribió su famoso alegato Oratio de Hominis Dignitate, donde podemos leer: «Así pues Dios creó al hombre cual obra de naturaleza infinita y, colocándolo en el centro del mundo, le dijo: la naturaleza limitada de los otros lo está por leyes que yo he prescrito. Tú las determinarás todas». Pero la dignitate a la que aquí se refiere Pico no es lo que hoy entendemos por dignidad. Interpreta esa palabra como excelencia del hombre respecto a los demás seres vivos. Lo ve en el centro del universo, entre la Naturaleza y Dios. Sin embargo, esta exaltación del hombre como algo casi divino no era nueva. La propuso ya Sócrates, dos mil años antes, en su diálogo Alcibíades o de la Naturaleza Humana recogido por Platón. Como Pico, Sócrates se deshace en elogios hacia el hombre, y le trata de semidiós. Pero un acontecimiento histórico iba a poner en crisis tan halagadora imagen. Pico murió joven (31) y no le dio tiempo a conocer la inminente revolución que llegaría con Copérnico, que era diez años más joven que él. La obra de Copérnico De Revolutionivus orbium celestium se publicó el año en que murió su autor, 1543, y éste sí fue un punto de inflexión en la historia del pensamiento. El hombre se vio obligado a abandonar el centro del universo, donde lo habían colocado Sócrates y Pico, y hasta el planeta Tierra fue expulsado de tan singular sitio. A partir de ese momento el papel del hombre como ser superior comenzó a declinar y sapiens, azuzado por los hallazgos de la ciencia, inició un lento pero firme descenso del pedestal. Tras Copérnico (siglo XVI) llegaron Galileo (XVI-XVII) y Newton (XVII-XVIII). Y a continuación y de manera casi humillante para sapiens, los evolucionistas - Lamark (XVIII-XIX), Darwin (XIX) y Dobzhansky (XX)- mostraron que el hombre no era sino una especie viva más, con sus virtudes y defectos, que evolucionaba como todas. Pero fue sobre todo Konrad Lorenz (XX), con su revolucionaria Teoría Evolutiva del Conocimiento, quien mostró las graves deficiencias de las epistemologías anteriores -desde Platón hasta Kant y Hegel- y mostró a sapiens de forma brillantísima una realidad que le incluía sin rodeos, como uno más, en el mundo animal. Por primera vez en la historia de las ideas, el sujeto del conocimiento no era sólo el hombre, sino todos los seres vivos.

Las especies del planeta Tierra llevamos evolucionando unos cuatro mil millones de años. Mientras escribo estas líneas, veo ante mí una pared que mide unos cuatro metros de ancho. Si asignamos a cada milímetro nada menos que un millón de años, estos cuatro metros equivaldrían a la distancia que llevamos recorrida: cuatro mil milímetros, cuatro mil millones de años. Pero atención, porque los chimpancés, evolutivamente hablando, están donde estábamos nosotros hace solo unos dos millones de años, es decir, a dos milímetros de distancia. ¡Sólo les llevamos dos milímetros de ventaja a los chimpancés! Y compartimos con ellos el 98,7% de nuestros genes. Qué lejos quedan los aires de grandeza de Sócrates y Pico. Estamos mucho más cerca del chimpancé que de los dioses. Pero la imagen socrática del hombre semidiós sigue vigente en muchas mentes. Incluso se editan best sellers cada diez o doce años con este sugestivo tema: sapiens, semidiós. Y es que no es fácil sustraerse a los halagos. Aunque se iniciaran veinticinco siglos atrás, despidan un penetrante olor a naftalina, y hayan sido repetidamente desmentidos por la ciencia.