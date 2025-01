Embullar la troca

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España). El Congreso celebra el primer pl / A. Pérez Meca - Europa Press

Llegesc un digital de la província de Madrid i arrib a la conclusió evident de què el Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha filtrat un document d’un ciutadà privat. Canvii de pàgina i allà asseguren que més de cinc–centes persones tenien aquest paper abans que el senyor García. Qualsevol d’ells podria ser el filtrador. Per alguns, Àngel Hurtado, el jutge que investiga el cas, és més de dretes que els girs a una rotonda. Igual que Juan Carlos Peinado, flagell de Begoña Gómez. A l’altre costat del ring mediàtic, defensen que ambdós són tan independents com la Catalunya que somnia Carles Puigdemont. Uns periodistes declaren que ells tengueren el document abans que el fiscal. El jutge obvia aquesta dada, que pels mitjans de l’altra costat no té gens d’importància, i segueix «p’alante», per utilitzar l’expressió de Miguel Àngel Rodríguez. Aquest és l’home que treballa des de la Comunitat de Madrid per defensar Alberto González Amador, un ciutadà particular, segons Isabel Díaz Ayuso. Record el que em digué fa molts anys Felipe Armendàriz, històric redactor de tribunals del diari, en publicar-se una sentència que condemnava un cas de corrupció de la dreta mallorquina: «Està molt ben fermada perquè el Suprem no la pugui canviar». No vaig entendre què volia dir i li vaig demanar una explicació: «Han obviat les coses que poden beneficiar als condemnats». Servidor quedà bocabadat. Sempre havia pensat, ingènuament, que ja justícia era cega i posava els fets, tots, a cada un dels plats de la balança. Els periodistes sempre defensarem la filtració de sumaris judicials. És part de la nostra feina. Poques segades hi ha una investigació com la del Suprem pels centenars de secrets desvelats cada any. Per cert, què passarà amb la difusió del vídeo en el qual el jutge Adolfo Carretero interroga Íñigo Errejón i Elisa Mouliaá? La informació parlamentària em deixen molt preocupat. Som jubilat i resulta que el Congrés ha rebutjat la pujada de les pensions. Sembla que m’he convertit en un ostatge de Pedro Sànchez, segons el PP, i d’Alberto Núñez Feijoo, segons el PSOE. Auxili! Que algú ens rescati! La culpa és del Govern perquè ha incorporat la revalorització a un decret òmnibus, on hi cap de tot. Volia que Junts i els populars li aprovessin tant allò amb el que estan d’acord com el que rebutgen. No, replica María Jesús Montero, és de l’oposició que no té sentit d’Estat. Per cert, també cauen les ajudes per tal que el transport públic sigui gratuït. Què faig? Si Espanya va bé, és absurd que viatjar en tren o bus sigui de franc. Per altre costat, qui diria que no a un caramel com aquest? Estava satisfet amb aquest any de treva electoral. Després d’eleccions municipals, autonòmiques, europees i generals, els ciutadans agraíem la treva de 2025. Dotze mesos sense campanyes electorals a la vista. Ara resulta que l’Executiu central no té força parlamentària suficient ni per aprovar mesures de potencial molt limitat. Molts menys per tirar endavant els Pressupostos Generals de l’Estat. Serà necessari tornar a passar per les urnes? Pietat! Record ara mateix que Marga Prohens es troba en la mateixa situació. Generals i autonòmiques? Horror! Miguel Tellado afirma que el PNB és un «partido aprovechategui» perquè ha aconseguit que Sánchez li retorni un palau de París que compraren el 1936. Mal any per a la lírica. Oblida que Mariano Rajoy oferí el mateix. Massa gent per embullar la troca i poca per teixir el jersei.

Sí, l’anterior paràgraf és caòtic. Sense punts i apart. Bota d’un tema a un altre. És difícil seguir el fil. No hi ha seny ni ordre ni concert… És el més semblant a l’actualitat espanyola que som capaç d’escriure.