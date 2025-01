«Dove si grida non è vera scienza»

«Donde se grita no hay verdadera ciencia», reflexión profunda de Leonardo Da Vinci sobre la relación entre la razón y otras formas en que la humanidad se enfrenta a la verdad. Leonardo (1452-1519), nacido en Florencia, arquetipo del hombre del Renacimiento italiano, arquitecto, escultor, pintor, humanista, escritor, filósofo, político…, es decir, una persona con grades conocimientos tanto en materias científicas como en humanidades, uno de los genios más importantes de la historia, famoso por sus obras, entre otras sus pinturas La Gioconda y La última Cena. Pronunció la frase que aparece titulando este escrito, dedicada tanto en supuesto de revelaciones científicas como a la forma de hacer política en su tiempo.

Sobre la forma de hacer política decía que el verdadero entendimiento surge del silencio reflexivo y del análisis riguroso. La cita, aunque pronunciada en un contexto distinto al actual, resuena con fuerza en al ámbito de la política contemporánea. En el panorama político actual, la polarización y la fragmentación son características comunes. Los debates se han convertido, en muchas ocasiones, en enfrentamientos, en vez de espacios de dialogo reflexivo y constructivo. Da Vinci, al advertir que la verdadera ciencia y la política no pueden prosperar en un entorno de gritos e insultos, nos invita a reflexionar sobre la calidad del debate político actual, donde se prioriza la emocionalidad y la confrontación en lugar de la reflexión profunda. Los gritos, en este sentido, pueden entenderse como la retórica de la polarización que, en lugar de favorecer la solución de los problemas, solo generan división y desconfianza entre los ciudadanos. La política de la indignación puede distraer de lo fundamental, la solución de los problemas. Es necesario hacer un análisis racional, tomar decisiones antes que discursos vacíos y narrativas que respondan a intereses particulares o ideológicos y esto es lo que Da Vinci consideraba «gritar» en política. Hay que escuchar a la razón, lograr una comprensión profunda de los problemas, es necesario reducir el ruido y retornar al dialogo respetuoso, es necesario que se priorice la construcción de consensos y el respeto mutuo, por encima de los gritos que solo alimentan la polarización.

Cuando Leonardo Da Vinci dijo «Dove si grida non è vera scienza» no se imaginaba que sus palabras resonarían con tanto poder en la política actual, el genio de Da Vinci no solo hablaba de ciencia, de pintura o de ingeniería, sino de un principio universal: el conocimiento verdadero no puede existir en un ambiente lleno de ruido y si algo está claro es que el grito se ha apoderado de la política moderna, tanto que los políticos han olvidado cómo hablar en voz baja… y mucho menos en pensar antes de hablar. La política actual parece que solo pretende llamar la atención antes que exponer mejores ideas, el «gritar» e insultar se ha convertido en el método preferido para mostrar que se tiene algo importante que lanzar al adversario, pero como explica Leonardo donde hay gritos no hay ciencia, solo circo. En lugar de debatir sobre datos, los políticos prefieren el show, lo que importa ahora es tener la última palabra incluso si esta palabra no tiene nada de sustancia. Vivimos en una era donde las noticias se consumen como si fueran memes, en las que los discursos políticos parecen más de un concurso de popularidad que una plataforma para resolver problemas reales. Los gritos de la política se convierten en los gritos de la sociedad misma, que exige atención inmediata a todo.

Como diría Da Vinci, si quieres que la ciencia y la política y la verdad prevalezcan, guarda los gritos para lo que realmente sea necesario, porque si no lo único que prevalece es el ruido. La frase de Leonardo, aunque escrita siglos atrás, sigue siendo muy relevante hoy en día, especialmente en un contexto político que parece dominado la confrontación. Da Vinci nos invita a reconocer que el verdadero conocimiento, el verdadero progreso solo se logra a través de enfoques tranquilos lejos de disputas vacías. Para la política actual, este mensaje es urgente, es tiempo de recuperar el diálogo constructivo.

Querido lector, si ha tenido la paciencia de leer este artículo y, tanto si está de acuerdo como si no lo está, si discrepa, debo de decirle que el texto sólo contiene un diez por ciento de aportación propia, el título de la columna ha sido sugerido por mí, el primer párrafo es también mío, la columna ha sido escrita por el Chat GPT de la AI, a petición mía. La Inteligencia Artificial está aquí, creo que será muy útil para la ciencia, pero no sé si es conveniente para la lingüística, la gramática, la creación literaria, la imaginación, el esfuerzo de memorización y la inteligencia humana.

