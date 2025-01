El Consell de Mallorca: Una crida urgent a la regeneració democràtica

Comparecencia de Marcial Rodríguez, acusado de intento de agresion, en el Consell de Mallorca / B. Ramon

El Consell de Mallorca, com a institució que representa tots els ciutadans de l’Illa, hauria de ser l’exemple màxim de respecte democràtic, ètica i imparcialitat. No obstant això, en el darrer any i mig hem estat testimonis d’un deteriorament preocupant del clima institucional i del funcionament democràtic d’aquest òrgan. Aquesta situació exigeix una reflexió profunda i accions concretes per garantir que el Consell continuï essent un referent en els valors democràtics.

Un dels aspectes més greus d’aquest deteriorament és l’admissió a tràmit de mocions que no només s’allunyen dels principis democràtics, sinó que els atempten directament. Mocions que vinculen la immigració amb la delinqüència, incitant a l’odi i vulnerant drets humans bàsics, s’han debatut i s’han permès sense cap objecció contundent per part de la presidència. Aquest fet no és només un greu error institucional, sinó també un perill per a la convivència democràtica. Acceptar arguments que remeten a ideologies totalitàries i feixistes desvirtua el propòsit del Consell com a òrgan representatiu de tota la ciutadania.

Otros artículos de Juana Maria Adrover

Expressions despectives com «Fondo de Reptiles» per referir-se al Fons Mallorquí de Cooperació o comentaris que glorifiquen episodis foscos de la història, com referir-se a la Guerra Civil espanyola com una «Cruzada de Liberación», també han trobat espai al plenari del Consell. Aquesta permissivitat crea un precedent perillós i legitima discursos que haurien de ser rebutjats sense ambigüitats. La manca de reacció ferma per part de la presidència, especialment quan aquests discursos provenen de grups afins al govern, és una mostra de la crisi d’imparcialitat i de respecte als valors democràtics.

El Reglament Orgànic del Consell de Mallorca necessita reformes urgents per evitar que aquestes situacions continuïn deteriorant la qualitat democràtica. Cal introduir mecanismes clars per vetllar pel respecte als principis democràtics, garantir la imparcialitat de la presidència i evitar que discursos discriminatoris o que incitin a l’odi trobin espai en aquesta institució. Propostes com l’obligatorietat de cridar a l’ordre davant de comportaments ofensius o la creació d’una comissió independent que investigui incidents greus són essencials per retornar el prestigi i la dignitat al Consell.

El passat dia 9 de gener, els socialistes de Mallorca presentarem una moció política en aquest sentit, per reforçar la democràcia, però tant el Partit Popular com Vox la rebutjaren de front, sense miraments. Estava ben formulada, ben intencionada, era constructiva, però no estava preparada pel talant polític que impera ara mateix al govern del Consell, còmode en la crispació, còmode amb les formes i discursos totalitaris i còmode en la posició d’abús de poder, imposició i falta absoluta d’humilitat o supèrbia.

La democràcia no és només una forma de govern, és també un compromís ètic i social amb el respecte i la tolerància. Com recordava la magnífica Eleanor Roosevelt, els drets humans comencen en llocs petits i propers, com el Consell de Mallorca, que és l’espai on es representa tota la ciutadania. Si no garantim la igualtat, el respecte i la convivència democràtica en aquesta institució, estarem fallant a tota la societat.

Victòria Camps també fa referència al fet que la democràcia ha de ser la recerca i satisfacció de necessitats i interessos comuns. Perquè això sigui possible, cal construir un clima de col·laboració i cooperació. És en aquest esperit que instem tots els actors polítics del Consell a assumir la seva responsabilitat històrica i a treballar plegats per una institució que reflecteixi els més alts valors democràtics. Només així podrem garantir un futur on el respecte, la igualtat i la justícia siguin els pilars del nostre govern insular.