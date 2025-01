La cultura: centralitat i cohesió

Comencem per una conclusió: tot i que les Illes Balears tenen competències en matèria de protecció, difusió i foment de la cultura autòctona, el balanç del seu exercici és pobre.

En efecte, la cultura no ha estat considerada a les Balears com un element central ni de cohesió social, com va posar de manifest el document Per a un nou impuls a la cultura (Cultura i País, Grup d’Anàlisi i d’Opinió, 2011), i les institucions de la comunitat autònoma no han estat capaces de dissenyar un sistema cultural propi.

Otros artículos de Bartomeu Colom

La centralitat de la cultura en la vida dels ciutadans i també en el funcionament de la societat. La cultura hauria de tenir una posició d’absoluta centralitat en la vida personal dels nostres ciutadans i també en el funcionament de la societat. Hauria de ser considerada un element constituent, clarament estructural i estratègic, de qualsevol projecte col·lectiu que s’impulsàs des de l’àmbit de la política, de l’activitat econòmica, des del món mediàtic, des de la iniciativa de la societat civil o des de l’àmbit de la convivència interpersonal. Qualsevol full de ruta –institucional, empresarial, associatiu, familiar o personal– que deixi de tenir en compte el factor cultural presentarà febleses que n’hipotecaran el desenvolupament i l’èxit. La culturització de la gent des de la pluralitat ha de ser una responsabilitat assumida pel conjunt de la societat, i molt especialment pels poders públics, pels mitjans de comunicació i per les entitats més capdavanteres del món associatiu i empresarial.

En el discurs polític i en el governament de les institucions de les Balears, la cultura no pot continuar essent com fins ara un element marginal, prescindible com a element configurador dels grans objectius col·lectius –la cohesió social, per exemple–, o fins i tot ignorat perquè se la considera poc o gens determinant en els processos de màrqueting i de competitivitat electoral.

Els nostres dirigents han d’entendre que el millor camí per aconseguir un país amb ciutadans responsables, convivencials, implicats solidàriament en la vida comunitària, capaços d’aportar qualitat democràtica i qualitat professional a l’àmbit col·lectiu, és la consideració que la cultura ha de ser un component substancial i central dels projectes i de les actuacions que despleguin els governs dels diferents nivells politicoadministratius.

És ben probable que els governants que prescindeixin de la cultura no deixin de guanyar eleccions, o fins i tot que puguin satisfer expectatives de benestar més o menys puntuals, però en cap cas contribuiran a construir projectes col·lectius de futur que siguin sòlids, i que, en conseqüència, garanteixin la perdurabilitat d’aquests béns socials i econòmics que, en bona part i de manera prou generalitzada, tenim actualment. L’anomenat estat del benestar, que arreu d’Europa pateix a hores d’ara una crisi que, en gran manera, és estructural, difícilment es podrà refer si no s’enforteix la formació cultural dels ciutadans, tant a nivell mitjà com d’excel·lència, i, així mateix, si aquests no adopten tot un conjunt de nous valors i de noves actituds –aquests conceptes també s’inclouen en el mot cultura– davant els grans reptes del futur, que en gran part ja són el nostre present. Ens referim als reptes de la mundialització, la desafecció dels ciutadans envers les institucions polítiques, la gestió sostenible dels recursos naturals, els canvis demogràfics i la mobilitat de les poblacions, el nou ordre mundial que s’anirà configurant a partir dels lideratges polítics i econòmics de determinats estats emergents, la cultura i les relacions interpersonals que configuren les tecnologies de la societat xarxa...

Cultura i cohesió social. Les societats humanes, les nacions culturals, els territoris conformats com a unitats polítiques, els estats concebuts com a estructures de poder, històricament han pretès aconseguir uns elevats nivells de cohesió comunitària entre tots els seus ciutadans. La cohesió ha estat percebuda positivament en la mesura que contribuïa a crear vincles de solidaritat, que incrementava el nombre d’elements i d’objectius compartits, que implicava els individus en els assumptes comuns, que facilitava l’entesa i la bona convivència a les Illes Balears.

Cultura i competències. No s’ha fet una ordenació precisa del mapa competencial en matèria cultural ni s’han suprimit les duplicitats competencials entre les diferents administracions, la qual cosa ha originat una sèrie d’efectes negatius: compliquen la relació dels ciutadans amb l’Administració, dilueixen i dispersen la responsabilitat de les institucions en l’exercici de les seves competències, incrementen innecessàriament els processos administratius, poden representar una pèrdua d’eficiència i un malbaratament dels recursos públics.

La despesa en cultura és baixa a les Illes Balears. Segons l’Anuari d’estadístiques culturals 2023, del Ministeri de Cultura i Esport, la despesa cultural de l’any 2021 per part de la comunitat autònoma se situa en la dotzena posició entre les disset comunitats (amb 25.509 € de despesa), amb una despesa per habitant de 20,8 €, quan la despesa mitjana per habitant en el conjunt de les comunitats autònomes és de 32,4 € l’any.

En definitiva, la normalització de la cultura pròpia és una assignatura pendent dels poders públics de les Illes Balears agreujada per la baixa de consciència cultural dels ciutadans i la manca de competències en matèria d’immigració.