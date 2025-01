El turismo y la cohesión social

En mi anterior colaboración sostuve una primera conclusión basada en que la sostenibilidad de nuestra actividad turística debe basarse en criterios ambientales, económicos y sociales. Este artículo está fundamentado en unas Jornadas tituladas Los Retos de las Políticas de Bienestar en una Sociedad en Cambio, que pretende reflejar los principales retos de la sociedad balear redactados desde la perspectiva de la cohesión social: la autonomía/libertad individual, la igualdad de oportunidades y la solidaridad participativa. Ha llegado el momento de conectar el turismo a la senda del bienestar regional, lo que exige articular el sistema turístico de manera sostenible y favorable al progresos de la sociedad. Lo que implica incluir unos factores políticos que determinen la capacidad de nuestra comunidad.

A pesar de nuestro relativo bienestar convivimos en una sociedad compleja con situaciones y nuevos retos que afectan nuestro entorno. A nivel próximo, nuestras economías domésticas (especialmente los segmentos de las clases medias y medias/ bajas) sufren los efectos de una crisis, como afrontar estas situaciones que frecuentemente provocan perplejidades e inseguridades. La rapidez y profundidad de estos cambios ha dificultado la integración en nuestra estructura social, provocando factores de descohesión que afectan directamente a nuestra calidad de vida. Estos factores se concretan en una sociedad civil débil y unos valores dominantes descohesionadores.

Es altamente significativo el bajo nivel de confianza que merecen las instituciones y organizaciones que tienen relación directa o indirecta con la gestión pública. Las instituciones que merecen la mayor confianza son las que podríamos calificar de «simbólicas». En cambio, las instituciones políticas, que son las que deberían tener una relación más directa con la relación social, son las menos valoradas.

No cabe duda de que se perciben valores emergentes que se pueden concretar entre otros de mayor autonomía y autenticidad del individuo en aspectos que afectan nuestra ética individual y colectiva. Hoy por hoy estos valores emergentes no tienen «carta de ciudadanía» y en consecuencia encuentran dificultades para estructurarse; para conseguir que estas fortalezas sean reales, es imprescindible la existencia de liderazgos políticos y sociales. No se trata de apostar por «hiperliderazgos» individuales, sino de liderazgos que no han de tener necesariamente los mismos factores. Se trata de apostar por la construcción de un proyecto colectivo que implique a la sociedad civil desde la perspectiva individual y solidaria.

La participación ciudadana no se puede cifrar en votar cada cuatro años, aunque las elecciones sean un factor determinante en nuestro sistema democrático. Se trata de apostar por la participación ciudadana en un proceso continuo a través de organizaciones sociales, deportivas, culturales, sindicales, Ampas, asociaciones de vecinos… Los partidos políticos no tendrían que convertirse en simples maquinas electorales sino en ejes fundamentales de vertebración política, económica y social.

A modo de epílogo, la sociedad balear tiene debilidades y fortalezas, problemas y recursos para solucionarlos, pero es determinante la manera de afrontarlos y de ello dependerá en gran parte la confianza que esta sociedad tenga en los proyectos políticos, como alternativas estratégicas diferenciadas. En definitiva, los «liderazgos políticos y sociales», como exponente de una sociedad fuerte, estructurada, participativa y solidaria serán claves para que podamos asumir una mayor calidad de vida. Sin pasar por alto que el turismo del presente y del futuro sea una actividad económica básica pero no única, que se base en criterios de sostenibilidad y de cohesión.

