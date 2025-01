L’herència enverinada i la resposta del Consell

La ITV de Calvià, en Son Bugadelles / Juan Luis Iglesias

El Consell de Mallorca ha inaugurat la nova estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de Calvià. Aquesta fita representa un pas important en el marc de les tasques que duu a terme el departament de Mobilitat, amb l’objectiu ineludible de millorar el servei d’ITV a l’illa.

I és que, en l’any i mig que fa que governam, hem aconseguit incrementar significativament el nombre d’inspeccions anuals, ampliar la plantilla de treballadors a les estacions, agilitzar el temps d’espera per vehicle i inspecció, i implantar un nou portal de reserves que ha optimitzat el servei. Com a resultat d’aquestes accions, la llista d’espera ha passat dels inacceptables cinc mesos amb què ens vàrem trobar a principis de legislatura a cites d’un dia per a l’altra.

Sempre és important —com ja vaig manifestar en un article anterior— mirar enrere i analitzar el punt de partida. Certament, la comparativa no fa més que posar en evidència els socialistes, fent-los tornar més rojos... però d’empegueïment. Les dades parlen per elles mateixes. Ens trobam davant d’una expresidenta, la senyora Cladera, que, després d’una gestió nefasta durant tota la legislatura, va tenir la desvergonyida gosadia —per no utilitzar termes més grollers— d’ordenar el tancament de l’antiga ITV de Calvià. I ho va fer després de les eleccions, just tres dies (sí, només tres dies) abans de deixar el càrrec i que el nou president, el senyor Galmés, formàs el seu govern. Una herència enverinada que va empitjorar encara més el servei.

‘Nada nuevo bajo el sol’, que diuen, i ja no sorprèn ningú: el que fou, serà. Una vegada més, ens toca a nosaltres, com en un càstig homèric, arreglar els despropòsits de l’esquerra i la seva absoluta incapacitat de gestió.

I així ho feim! Perquè som aquí per solucionar els problemes de la ciutadania, independentment del seu origen. Per aquest motiu, el departament de Mobilitat està realitzant grans esforços i ha aconseguit revolucionar el servei d’inspecció tècnica de vehicles en un temps rècord. La nova estació d’ITV al polígon de Son Bugadelles, a Calvià, ens ha permès duplicar el nombre de cites mensuals, que han passat de vint mil a quaranta mil. A més, el nou portal de reserves (ITV.Mallorca.es) facilita als usuaris efectuar tots els tràmits — reserva i pagament— de manera telemàtica i senzilla, permetent-los anar directament a passar la inspecció sense necessitat de passar prèviament per les oficines.

El contracte amb l’actual adjudicatària ha significat un revulsiu, materialitzat en aquestes cinc noves línies d’inspecció de la nova estació i l’augment d’efectius en les estacions de Palma, Inca i Manacor. En paral·lel també, el departament de mobilitat ja està fent feina perquè la futura estació del migjorn de Mallorca, a Campos, pugui ser una realitat que permeti continuar multiplicant el nombre d’inspeccions i millorant la qualitat del servei.

Evidentment, no se’ns pot escapar que tots aquests canvis i totes les millores dutes a terme tenen la seva complexitat i necessiten el seu temps d’adaptació. Per davant tenim la tasca de consolidar el canvi, seguint fent feina amb la mateixa insistència i intensitat que fins ara però amb la tranquil·litat de saber-se per bon camí, i així ho demostren els fruits ja recollits.