Càbales de la manipulació

Lluïsa Febrer autora del cartel de Sant Sebastià / @lluisafebrer

Pel que es veu, tot analitzant la nostra realitat social i política, hi ha arguments que fan sortir de polleguera, potser per la falta de sensibilitat o d’entranyes, o perquè no s’adiuen a la realitat dels fets, perquè s’han tergiversat o perquè han construït sil·logismes volgudament contaminats, amb la finalitat de treure’n rèdit tant sí com no; n’hi ha d’altres que es troben tan malinterpretats com per a dedicar-nos a fer broma o humor negre, fent que l’ambient resulti força caldejat i, com diu la dita, moix escaldat amb aigua tèbia en té prou. Només cal que ens fixem en el cartell de sant Sebastià de la il·lustradora Lluïsa Febrer que tanta polseguera ha provocat, des del moment que ha estat denunciat per l’associació dels ‘Advocats Cristians’. Segurament, si ningú hagués aixecat la llebre, el cartell —sense desmerèixer la qualitat de l’autora— passaria a la història sense pena ni glòria: qüestió de mal gust. L’altercat l’únic que ha fet és que n’estiguem parlant a tota hora i emplenant pàgines i més pàgines en els diaris. Potser era això el que se cercava, publicitat; mai se sap. Tot això no ens ha agafat de sorpresa, ja ha passat tantes altres vegades i en tants llocs i circumstàncies diferents, que sembla que no hem escarmentat, tal vegada perquè som els únics animals que ensopeguem sempre en la mateixa pedra. Tanmateix, una cosa ha de quedar clara: que aquests que s’anomenen ‘Advocats Cristians’ no representen pròpiament a tot el col·lectiu de cristians, si de cas l’ala més retrògrada del cristianisme. De la mateixa manera que hi ha dreta i extrema dreta o dreta radical, així com esquerra i esquerra radical, també existeix un cristianisme conservador i ultraconservador o, per dir-ho en paraules més clares, carca, que encara estan perduts en les albors del concili de Trento, i un altre que segueix els «signa temporum», els signes dels temps de cada època i és capaç d’introduir com a eina de reflexió la praxi marxista, la ciència i el progrés. En els primers segles del cristianisme, hi havia dues escoles teològiques principals en les quals s’emmirallaven els cristians i que expressaven d’alguna manera llurs preocupacions, l’escola d’Alexandria, fundada per Orígenes, que representava el corrent més integrista i que va desenvolupar una teologia de la divinitat, representada per un Jesús que era més diví que humà (teologia de dretes). Era una teologia marcada pel platonisme amb pinzellades maniquees. En el fons, semblava que volgués eliminar la humanitat de Crist; en canvi, l’escola d’Antioquia, va promoure un tipus de pensament més humanista, més científic i si voleu, més progressista. Accentuava més la humanitat de Jesús en detriment de la divinitat (teologia d’esquerres). Per tant, tot això d’esquerres i dretes no només pertany a la política sinó també a la teologia i a altres sectors de la vida, malgrat que ara per ara, ja no existeix ni l’una ni l’altra, perquè la nostra vida està marcada pel poder econòmic que domina el món, i això és el que va a missa. Els bancs, per exemple, qualifiquen els seus clients entre conservadors i agosarats o emprenedors; així doncs, si tens diners en el banc i no els inverteixes a la borsa o en un producte que faci moure’ls, aleshores ets qualificat de conservador. Les persones són vistes a través del mirall dels seus doblers, tan tens, tant vals. Mireu, si no, la força que té Elon Musk, Mark Zuckerberg o el mateix Trump amb les seves ànsies expansionistes, per citar-ne els més coneguts. Tots aquests dominen les plataformes digitals i, el pitjor de tot, manipulen els mitjans, els més tradicionals i si poden, tots els altres. I no tan sols això, el fet és que hi ha gent que es creu les barbaritats que diuen. Mouen els fils cap allà on volen, fent que les persones no pensin per si mateixes ni tinguin esperit crític per a poder decidir. Es pensen que som un ramat que ha de ser domesticat, altrament ets un revolucionari, un inadaptat al sistema. Ara bé, millor això que no res. El fet és que si vols tenir una visió més objectiva de la realitat, has de triar i contrastar molt bé les teves fonts, perquè la desinformació està a l’ordre del dia mitjançant mitges mentides o mitges veritats, és igual per on comencis. Realment, hi ha molta confusió i acostumats a la informació immediata, no es comproven les notícies, perquè vivim en la immediatesa. I si per qualsevol cosa descobreixes la falsedat de la notícia, ja s’encarregaran els altres de fer aldarull i menysvalorar les teves descobertes. L’assumpte és crear el dubte, no el metòdic de Descartes, sinó el de la manipulació i de la intoxicació. Això és el que va fer la famosa dinastia nord-americana d’origen jueu, els Sackler, amb l’OxyContin comercialitzat per l’empresa farmacèutica Purdue Pharma, que fou propietat d’ells i descendents, un opiaci (que conté oxicodona) venut, amb recepta mèdica, com analgèsic contra el dolor. Amb aquest producte es varen fer milionaris, però tenien a la gent enganyada, perquè era un medicament altament addictiu. Es calcula, des de la seva introducció al mercat, que han estat més de quatre-cents cinquanta mil persones mortes. Es va dir d’ells que varen fer fortuna sobre els cadàvers de centenars de milers de persones, tot i que amb els millors bufets d’advocats dels Estats Units intentaren llevar-se del damunt els mals que havien provocat en els seus consumidors, una addició total. Amb la comercialització de l’OxyContin, Estats Units es va veure submergit, encara avui, en el gran problema dels opioides.