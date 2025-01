Googlear por amor al castellano

Propuesta para el año que viene en los Premis Ciutat de Palma: sumar a sus catorce modalidades una de Humor. Es de chiste que el galardón de Novela en Castellano convocado con la idea de restar brillo al catalán y encumbrar la lengua de Cervantes, y de Camilo José Cela como se le bautizó, se gestione con menos garantías que una final de MasterChef. Pobre idioma español con semejantes adalides. Ríase usted de las elecciones de Venezuela, ¡queremos ver las actas!

Hasta un niño de cinco años se habría molestado en poner en un buscador de internet el nombre de la ganadora para comprobar que su texto cumplía las bases del certamen antes de otorgarle la victoria. “¡Tráigame un niño de cinco años!”, pedirían Groucho Marx, el alcalde Jaime Martínez y el concejal Javier Bonet. Fue una periodista de este Diario quien avisó al Ayuntamiento, con sus jurados y su legión de asesores en Babia, de que la novela elegida había recibido dos premios en otros países y ya está publicada, por lo que no podía ni presentarse y mucho menos triunfar. Bastó poner en Google el nombre de la escritora, a punto de volar desde Canadá a Mallorca, y la información apareció de inmediato. No pasa nada. Que pase el siguiente autor, que hay un cheque de 26.000 euros de dinero público sin dueño. El bilingüismo del que tanto presumen ha estado a punto de quedarse con el culo al aire, con este frío. De prestigio de los Ciutat de Palma, mejor no hablar. Y lo de Palma, capital de la cultura casi lo dejamos para 2031.

