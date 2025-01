Futbol? Aquest no, gràcies

Rafael Louzán, durante el acto con Laporta, Butragueño y el cónsul español en Arabia Saudí. / RFEF

Què faríeu si una associació de la qual sou membre fos còmplice d’un maltractament? Què faríeu si amb els vostres diners, una institució pública miràs cap a una altra banda en un tema relacionat amb els drets humans? Què faríeu si a persones del vostre entorn se les insultàs i menyspreàs mentre els directius que haurien de vetllar per la integritat i educació ni esmentessin el fet i el passaren per alt?

Doncs bé, tot això ha passat, i no fa molt, prop de nosaltres. O millor dit, a quilòmetres de distància de nosaltres però ben a prop pel que fa a la implicació d’entitats que tenim presents. Em referesc als fets que han estat notícia a partir d’haver organitzat un torneig esportiu (o hauria de dir econòmic?) d’àmbit estatal en un país en el qual els drets humans no hi són ni, per emprar una frase feta, ni se’ls espera.

Les persones que han aplaudit el Reial Mallorca per haver aconseguit arribar a aquest torneig i que són sòcies del club, haurien de repensar la seva relació amb la institució esportiva que en el fons ha col·laborat en rentar la cara a un país en el qual no es respecta a les persones i molt menys si són dones. Per altra banda, els directius de les cadenes públiques de televisió haurien de justificar la despesa que ha significat cobrir aquest esdeveniment, que ha servit per promocionar un territori en el qual les dones ni poden practicar l’esport ni tan sols tenen entrada als camps en els quals es practica (els camps de futbol d’aquell país no tenen lavabos per a les dones). I encara més, els clubs de futbol haurien de demanar de forma immediata la destitució o el cessament del president de la Federació espanyola per les seves declaracions, en les quals minimitzà els fet d’assetjament a persones que acompanyaven els esportistes.

Aquí, Diario de Mallorca i en un escrit del passat diumenge, editorialitzà sobre el tema, que no és menor. També IB3 ràdio, en el programa Esports 3 del passat dia 10 va qualificar la notícia com a «trista i delicada» i va criticar l’actitud dels directius de la Federació. Veus solvents però poques. Manca valentia per part del club mallorquí de primera divisió i per part dels aficionats, que haurien de denunciar primer i actuar després, deixant d’anar al camp, si no hi ha rectificacions. No fer cap actuació contundent implica també mirar cap a una altra banda.

Amb tot això ens surt a camí una pregunta: Són aquests els valors de l’esport que volem defensar? Si la resposta és No, aleshores posem-nos en marxa per canviar aquestes actuacions vergonyoses.