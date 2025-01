Xisco Antich, el president del jovent

Comissió Executiva Nacional de les JSIB 2008- 2012. / .

Se’ns fa molt difícil escriure aquestes paraules, estimat Xisco. Fins fa uns dies, t’hem seguit llegint a les xarxes socials i a la premsa. Se’ns fa molt difícil per tots els moments compartits, per tots els consells escoltats, per tots els suports encoratjats i perquè sempre, sempre, hi has estat. Ets part de qui som.

Durant els teus mandats vas demostrar estar al costat del jovent, de les seves necessitats i inquietuds; dels seus somnis i anhels. Quedes amb nosaltres. Queda el teu entusiasme per la lluita per la igualtat d’oportunitats, que amb tanta passió defensaves i explicaves. Queda la teva didàctica per parlar de l’equitat a qualsevol míting i que tothom fos capaç d’entendre-ho: «que ja n’hi havia prou del fet que uns pujassin amb ascensor i altres ho haguéssim de fer per l’escala», en una clara al·lusió a la simbologia de l’ascensor social, que garantia els mateixos drets per a tothom, amb independència de la seva renda.

Molts de nosaltres vam començar la nostra militància arrancant un mil·lenni que fins 2004 no ens va donar cap victòria electoral. Vam aprendre a perdre, però sobretot ens ensenyares a lluitar i perseverar. Cada intervenció, cada conversa, cada diàleg amb tu als Formacció, als premis Isabel Coll, als congressos, als partits de futbol entre joves i no tan joves, que solíem organitzar durant les festes de nadal al poliesportiu d’Algaida, als actes, a les taulades amb jovent, a les executives, als cafès i als sopars d’agrupacions, tenien la imantació necessària per no perdre mai el fil i riure amb alguna broma o anècdota que fascinava a tot l’auditori. Era inevitable, doncs, que amb tants instants compartits, alguns de nosaltres ja endevinéssim per on aniria la cosa i fins i tot el to que empraries. Quantes rialles plegats!

Les teves legislatures van tenir molt present al jovent de les Illes Balears. Treballares incansablement per millorar la vida dels més joves. En aquells anys, combatre l’abandonament escolar de tants estudiants seduïts pel sector turístic, que abandonaven prematurament la seva formació, era un dels reptes. La creació de l’Institut per a la convivència i l’èxit escolar fou una de les eines que contribuïren a fer possible el canvi, i també la retenció del talent jove, amb la creació de nous estudis universitaris, que permetien evitar desplaçaments fora de la nostra comunitat autònoma. L’aposta per l’habitatge públic fou també una altra de les prioritats del teu govern. Des de l’IBAVI impulsareu la construcció de nous habitatges, tant en règim de propietat com de lloguer, especialment amb la creació de promocions destinades als joves, a preus assequibles i a diversos municipis de les Illes.

Avanços, tots ells, empesos des del convenciment de pensar no tan sols en el present sinó en el futur. De pensar amb les generacions que estaven per venir, amb prou força i valentia per canviar el rumb cap a una societat més justa, cohesionada i inclusiva. Obrires camí.

El que va venir després va ser una etapa en la qual molts de nosaltres, ja no tan joves, vàrem poder treballar colze a colze amb tu, des del partit o des de les institucions. El debat ideològic, el plantejament de solucions a allò que sempre et va preocupar, els problemes socials, les lectures compartides, les reflexions en comú, la redacció d’esmenes a les ponències… tots aquests moments perduraran en la nostra memòria. Així, per tant, sempre seràs present.

Volem que aquest sigui un comiat coral, que aglutini a tota la militància de les Joventuts Socialistes de les Illes Balears, representada en aquest cas pels que vam tenir la sort de formar part de la comissió executiva de JSIB entre el 2008 i el 2012, període en què tantes estones compartides vam viure.

Gràcies per tant, President.

Gràcies per tot, Xisco Antich.