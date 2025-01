La maldita riña

La riña es el motor de la humanidad. Ya en el Antiguo Testamento Yahvé no paraba de reconvenir a sus fieles, sometidos a un estricto, y en ocasiones absurdo, régimen de mandatos y prohibiciones.

Desde entonces el hombre ha avanzado, o retrocedido, a golpe de bronca. Cuando somos pequeños nos reprenden en el colegio, frecuentemente con razón. Afortunadamente se ha superado en Occidente la máxima de que la letra con sangre entra, pero un buen docente debe saber amonestar a sus discípulos cuando flojean, se distraen o se sublevan.

También nos zahieren los compañeros. Si la presión entre iguales se pasa de atmósferas caemos en el terrible acoso escolar, algo intolerable y que genera serios males en la vida adulta de las víctimas.

Nuestros padres nos regañan. Es ley de vida. Se dice que un niño está malcriado cuando ha crecido consentido. Educar es enderezar y guiar. No es algo fácil.

Antiguamente se entraba en la edad adulta antes. Ahora hay adolescencias y juventudes casi perpetuas, que obligan a los progenitores a seguir leyendo la cartilla a hijos más que talluditos.

Los vástagos también censuran a sus mayores, a veces con razón y en ocasiones por simple rebeldía o impotencia ante los obstáculos insalvables que se ponen en su camino. Las luchas entre generaciones son algo tan antiguo como la luz del sol.

El trabajo es otro ámbito en el que muy pocos se libran de los chorreos. El mundo laboral está repleto de jerarquías, normas y objetivos, en su mayor parte económicos. La mayoría tenemos un jefe directo y varios superiores más. Estos cargos nos suelen dar látigo y a su vez están espoleados por los que están encima suya. Quizás el dueño de la empresa sea el único que se libre, aunque en ocasiones está sometido al mandato de los accionistas.

En la esfera pública el votante, el ciudadano, debería ser el rey, el niño mimado de antes. No pasa así. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, muy amable eso sí, nos abronca porque no le comprendemos o no pensamos como él.

Los diputados del Congreso andan a zapatillazos. La oposición no para de descalificar al Ejecutivo, muchas veces con expresiones subidas de tono. Los políticos se pegan navajazos dialécticos y meten en sus peleas a los votantes de las fuerzas contrarias.

El Rey Felipe VI, con muy buenas formas, aprovecha sus discursos para reconvenirnos. No es una reprimenda descarnada; más bien son consejos para quitarnos del mal camino.

Francisco, el Papa de Roma, da una de cal y otra de arena. Está obligado a predicar la caridad, la fraternidad y el amor al prójimo, pero no puede dejar impunes los graves pecados que lastran al mundo.

El día 20 está programada la toma de posesión de Donald Trump, otro que tal baila. El futuro presidente de los Estados Unidos se ha pasado la vida descalificando al resto de la humanidad, menos a sus fanáticos seguidores. Ha vuelto al poder gracias a su violencia verbal.

Otro peligroso gobernante que nos atemoriza, humilla y masacra con sus misiles hipersónicos es Vladímir Putin. Este moderno zar ataca al Mundo Libre porque no se pliega a sus caprichos. Sus desvaríos están costando cientos de miles de vidas.

Quien bien te quiere te hará llorar. En el seno de las parejas menudean las disputas, algunas veces por motivos inanes. Si las diferencias entre cónyuges se pasan de castaño oscuro entramos en el cáncer de la violencia doméstica. Muchos hombres, de distintas edades y condiciones, humillan a sus compañeras y las maltratan física o psicológicamente. La violencia machista se materializa, como tantas cosas, a través de la maldita riña.

Suscríbete para seguir leyendo