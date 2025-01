La importància de l’esport en els joves, els esportistes d’alt rendiment i les modificacions en les seves condicions

L’activitat esportiva no és només una activitat física, sinó també una eina poderosa per al desenvolupament global dels joves. En una societat cada cop més tecnològica i sedentària, el rol de l’esport esdevé fonamental per a garantir una creixent salut física, mental i emocional en les noves generacions. Practicar esport és essencial per formar persones més responsables i preparades per afrontar els reptes del futur.

La pràctica regular de l’esport té nombrosos beneficis tan físics, on s’engloba una millora de la salut general i el desenvolupament d’habilitats útils en el dia a dia com poden ser la coordinació, l’equilibri, la flexibilitat o la resistència; com beneficis psicològics i emocionals, com la reducció de l’estrès, l’augment de l’autoestima i la sensació de benestar, entre molts altres.

Otros artículos de Rafel Nadal

A tot el mencionat, se li ha de sumar el que des del meu punt de vista és el més important que són els valors que l’esport inculca a la gent que el practica. L’esport ajuda a entendre el respecte tant pels rivals com pels mateixos companys d’equip, fomenta la disciplina i ajuda a adquirir rutines i hàbits saludables. Obliga als més joves a interactuar amb sensacions a les quals no estan acostumats i que quan siguin majors hauran d’afrontar en la seva vida diària, com poden ser la gestió dels errors i la frustració o, per contra, el maneig de la victòria. L’esport inicia als nostres joves a treballar amb aquests sentiments, a afrontar la derrota i aprendre dels errors, a més d’ensenyar que sempre es pot continuar millorant i que per aconseguir els objectius marcats hi ha molt de treball al darrere.

És per aquests motius que el foment de l’esport sempre ha estat una prioritat per nosaltres, creim que s’ha d’ajudar el màxim a promocionar l’activitat esportiva, tant a nivell amateur com a nivell d’alt rendiment, per a garantir així l’oferta de les ajudes necessàries als esportistes que tenim perquè puguin practicar els seus esports amb les màximes facilitats.

És inevitable quan xerram de fomentar l’esport, no enllaçar-ho també amb els esportistes d’alt rendiment que tenim a les Illes Balears. L’activitat d’alt rendiment esdevé un factor essencial per l’estímul que representa per l’esport base, així com pel desenvolupament esportiu de les Illes Balears i també per la seva funció representativa a qualsevol àmbit o manifestació.

Per aquest motiu, s’ha de ser conscient també de la importància de l’esport d’alt rendiment i s’ha de prioritzar per aquests tipus d’esportistes les facilitats que reben perquè es puguin centrar en allò que és realment important, que és continuar entrenant i millorant per aconseguir complir el somni de poder viure d’allò que tant els apassiona.

Per fer-ho possible, és important analitzar tots els components que l’envolten i escoltar activament per aconseguir implementar millores que ajudin en la simplificació de tota classe de procediments relacionats.

En aquesta línia és en la que es vol treballar, executant petits canvis que poden ajudar molt als nostres esportistes com pot ser la mesura presentada relativa a incloure un nou període de llistes de reconeixement de la condició d’esportista d’alt rendiment en un període comprès entre mitjans i finals de juliol aproximament, amb l’objectiu de poder incloure els resultats dels esports d’equip per tal que puguin aprofitar la condició d’esportista d’alt rendiment per entrar a la universitat.

Des del Govern es demostra una vegada més el compromís amb l’esport de les nostres illes, com a eina essencial per unir i fer créixer als nostres joves i deixar clar que s’està del costat dels esportistes pel que sigui necessari.