Los conejillos de indias de la Vía de Cintura de Palma

Los conductores que pasan cada día por la Vía de Cintura de Palma, qué remedio, cumplen dos meses convertidos en conejillos de indias del departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca. Dos meses de obras, restricciones nocturnas que obligan a buscar rutas alternativas cuando menos apetece y cambios viarios tras la fórmula secreta que convierta los ocho kilómetros de la vía de circunvalación de Palma en una autopista sin atascos, si eso es posible sin intercesión divina en la Mallorca saturada.

Por el momento, el departamento de Carreteras ha aumentado de dos a tres los carriles bajo el puente de Can Blau solo en dirección a Andratx y de tres a cuatro desde ese punto kilométrico y hasta el enlace con la autopista de Inca, reduciendo la anchura de los mismos de 3,80 a 3 metros, al igual que los arcenes izquierdo y derecho, y limitando en ese tramo en periodo de pruebas la velocidad máxima a 60 kilómetros por hora.

La institución insular se ha mostrado muy satisfecha con el cambio, aunque insiste que no será definitivo hasta el último asfaltado que todavía falta. Y ha publicitado que la Vía de Cintura ha ganado con su tramo de cuatro carriles entre un 30% y un 40% más de fluidez. Lo que no añade es que esa meta se ha logrado en los meses con una menor densidad del tráfico rodado y donde antes se podía circular a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y no en el carro triomfal de la beata. Además de hacerlo por carriles más anchos, seguros y no tan pegados a la mediana.

Via de Cintura de Palma. / Miguel Vicens

No deja de resultar irónico que el actual Consell aumentara en diciembre de 2023 la velocidad máxima en la Vía de Cintura de los 80 kilómetros por hora del Pacte de Izquierdas a los 100 kilómetros por hora. Y, sin embargo, un año después pueda encontrar la solución a los atascos con un tramo de la misma convertido en vía periurbana de velocidad reducida. Más que nada porque aquella decisión fue una promesa electoral.

