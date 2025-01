Un oficial en cap, un helicòpter i un nou Parc de Bombers

Bomberos Mallorca recurso

Parlar de seguretat és parlar dels Bombers de Mallorca, de la seva feina entregada i del compromís del president Galmés amb un servei que salva vides.

I és que podem retre comptes: d’ençà que el partit popular governa al Consell, el pressupost destinat als Bombers de Mallorca ha experimentat un increment del 30%. Gràcies a aquesta inversió, avui comptam amb un cos de bombers més preparat, organitzat i amb més recursos per respondre davant qualsevol situació que afecti a la nostra seguretat.

Una de les decisions més significatives ha estat la planificació dels nous parcs de bombers. No oblidem que el Pacte de Cladera únicament va deixar un projecte escandalós d’un futur parc de bombers en un terreny inundable a Marratxí. Per tant és especialment significatiu que després de sis anys de paraules buides de Cladera, Llorenç Galmés faci realitat la modernització del parc de bombers de Manacor i posi en marxa les obres del nou parc de bombers a Santanyí. Amb aquest darrer se salda un deute històric a Mallorca, la construcció del parc de bombers de la comarca de Mitjorn amb una dotació de vint-i-quatre bombers, que estarà enllestit aquesta legislatura.

En aquest Consell no venem fum, construïm solucions.

A més, hem fet una passa endavant en matèria de rescats, iniciant la tramitació per disposar d’un helicòpter propi dels Bombers de Mallorca i operatiu durant els 365 dies de l’any. Un helicòpter crucial per millorar la capacitat de resposta en zones de difícil accés i en emergències sobtades, com poden ser un rescat de montanya, una inundació o un incendi forestal. Cada minut compta en una emergència, per la qual cosa l’helicòpter dels nostres bombers representa un avenç sense precedents per la seguretat dels mallorquins.

No parlam només de qüestions materials, sinó també organitzatives. Després de 40 anys s’ha nomenat el primer Oficial en cap per a la plantilla de bombers. Una figura de nova creació en la plantilla, màxim responsable del cos d’emergències de Mallorca i que completa l’escala operativa de la major unitat de bombers de la nostra illa.

Tot és poc per agrair la feina que desplega una plantilla de persones entregades i compromeses amb el servei públic. Uns bombers que enguany han demostrat la seva valentia i solidaritat extrema col·laborant en les tasques de les inundacions de València, que se juguen la vida contínuament a la Serra de Tramuntana o que acudiren sens falta a les inundacions de Sant Llorenç ara fa sis anys. Sempre estarà en la nostra memòria la feina infatigable que desplegaren els bombers a la torrentada del Llevant a pesar dels pocs recursos que disposaven.

La seguretat no és un joc, ni ha de ser una eina d’engany polític. Per això, més allà de les promeses i les pancartes de temps passat, avui en dia se fa feina de valent per dotar els Bombers de Mallorca dels recursos que necessiten i per garantir que tots els ciutadans de la nostra illa puguin viure amb la tranquil·litat que mereixen. Amb inversió econòmica, gestió eficient i acció decidida.

El govern de Llorenç Galmés és la prova que, quan hi ha voluntat política i compromís real, es poden aconseguir grans fites. Perquè Mallorca mereix el millor i aquest Consell està decidit a donar-li-ho.