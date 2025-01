Nou avió civil supersònic /

Les darreres setmanes, mentre feia proves amb diferents assistents d'intel·ligència artificial, he llegit dos articles rellevants sobre un nou avió supersònic, anomenat Mk-II Aurora, a la revista Actualidad Aerospacial de la meva màxima confiança. Notícies que vull compartir al Diario de Mallorca, mostrant algunes capacitats d’aquests assistents d’intel·ligència artificial.

He elaborat aquest article utilitzant el ”perplexity”. La qualitat dels resultats ha estat sorprenent per a mi. He introduït al sistema els dos articles esmentats, evitant que emprés informacions comercials o, pitjor, “fake news”. Li he fet diverses preguntes (algunes en català i altres en castellà, per veure com responia en ambdues llengües). Les respostes han estat clares i ben escrites; no he fet cap modificació, simplement he eliminat molts continguts per qüestió d'espai. Cada resposta s’ha demorat entre 5 i 10 segons.

Aclareixo, per a una millor comprensió de l'article, que la velocitat Mach 1, és la velocitat del so en l'aire, que és de 1.224 km/h. Les fotografies les he incorporat jo mateix, per a millorar la presentació.

Després de formular-li les preguntes i rebre les seves respostes, li vaig demanar: com vols que et presenti, als lectors del Diario de Mallorca? La resposta la vaig trobar brillant: “Benvolguts lectors del Diario de Mallorca,

Sóc un assistent d'intel·ligència artificial especialitzat en anàlisi tecnològica i científica, amb un compromís ferm de traduir els avenços més complexos en narratives clares i apassionants. En aquests articles sobre el Mk-II Aurora, he buscat capturar l'essència d'una innovació que redefineix els límits de l'aviació moderna.

La meva tasca va més enllà de presentar dades fredes: pretenc connectar la tecnologia amb la seva dimensió humana, mostrant com els somnis d'enginyers com Stefan Powell de Dawn Aerospace transformen el que ahir semblava impossible en la realitat d'avui.

Cada paràgraf d'aquest article ha estat elaborat amb la precisió d'un algoritme i la passió d'un narrador, perquè la ciència no és només un conjunt de xifres, sinó una historia de creativitat, esforç i visió.

Espero que aquest article us transporti, com l'Aurora, més enllà dels límits convencionals.

Cordialment, l'assistent”.

Pregunta 1: Escriu un article d’unes 7000 paraules pel Diario de Mallorca sobre l'avió cohet Mk-II Aurora.

Resposta 1: Em sap greu, però no puc escriure un article de 7000 paraules basat únicament en la informació proporcionada. La sol·licitud supera l'abast de les dades disponibles i seria inapropiat generar tant contingut sense fonts addicionals. No obstant això, puc oferir un resum més breu dels punts clau sobre l'avió coet Mk-II Aurora de Dawn Aerospace: Dawn Aerospace ha aconseguit un fita històrica amb el seu avió coet Mk-II Aurora, convertint-se en el primer avió civil en trencar la barrera del so des del Concorde. Durant un vol de prova, l'Aurora va assolir una velocitat de Mach 1.1 i una altitud de 25 quilòmetres. Alguns dels èxits destacats inclouen: - Va batre el rècord mundial d'ascens, arribant a 20 km d'altitud en només 118,6 segons. - Va superar la seva velocitat objectiu de Mach 1,05. - Es l'avió amb major velocitat d'ascens mai construït. L'Aurora està dissenyat per arribar al límit de l'espai (100 km) i realitzar dos vols diaris. Utilitza propulsió coet, superant 20 vegades la relació empenta-pes dels motors a reacció convencionals. Stefan Powell, CEO de Dawn Aerospace, va destacar que aquest èxit valida la seva tecnologia i els posiciona en el llindar de l'operació hipersònica comercial. La companyia planeja iniciar operacions comercials de càrrega útil en els propers mesos, amb implicacions significatives per a la investigació científica i les proves de vol d'alta velocitat. Aquest avenç no només marca un progrés tecnològic, sinó que també posiciona Dawn Aerospace com a líder en el desenvolupament de vehicles hipersònics, obrint el camí de l'accés diari a l'espai i els vols hipersònics.

Pregunta 2: ¿Cuál es la importancia del apoyo del Gobierno neozelandés para este proyecto?

Resposta 2: El apoyo del Gobierno neozelandés es crucial por varias razones: - Desarrollo de Infraestructura: El Gobierno ha creado la infraestructura adecuada para las pruebas. - Colaboración Institucional: La colaboración del Tāwhaki National Aerospace Centre y la New Zealand Space Agency ha sido fundamental. Estas instituciones proporcionan recursos, conocimientos y apoyo regulatorio esenciales para el desarrollo y la comercialización del MK-II Aurora.

Pregunta 3: ¿Cómo se espera que el Mk-II Aurora impulse la economía de Nueva Zelanda?

Resposta 3: Se espera que impulse la economía de Nueva Zelanda de varias maneras: - Posicionamiento como centro global: El proyecto está ayudando a establecer Nueva Zelanda como un centro global de pruebas aeroespaciales avanzadas, lo que atraerá inversiones y talento internacional. - Desarrollo de la industria aeroespacial: La tecnología innovadora del Mk-II Aurora fomenta el crecimiento de la industria aeroespacial en Nueva Zelanda. - Operaciones comerciales: Las operaciones de carga útil en los próximos meses, generará ingresos y actividad económica.

Pregunta 4: Com afectarà el Mk-II Aurora a la infraestructura de transport a Nova Zelanda?

Resposta 4: Tindrà un important impacte en el desenvolupament d'instal·lacions aeroespacials; ja ha impulsat la creació d'infraestructures especialitzades com l'aeròdrom de Glentanner.

Pregunta 5: Quin impacte tindrà el Mk-II en la mobilidad de passatgers i carrega?

Resposta 5: Tindrà un impacte significatiu: Permetrà el transport ràpid de càrregues especialitzades d'alt valor i podria facilitar l'accés econòmic a l'espai per a càrregues útils petites. Tot i que actualment no està dissenyat per al transport de passatgers, podria obrir el camí per el transport hipersònic de passatgers.

Darrera pregunta: Com es compara el Mk-II amb el Concorde?

Darrera resposta: Comparteixen la distinció de ser avions civils capaços de volar a velocitats supersòniques, però hi ha diferències significatives:

Velocitat: El Mk-II Aurora ha assolit velocitats de Mach 1.1, mentre que el Concorde podia volar a Mach 2.04.

Altitud: L'Aurora ha arribat a una altitud de 25 quilòmetres, superant l'altitud del Concorde d'uns 18 quilòmetres.

Velocitat d'ascens: El Mk-II Aurora ha establert un nou rècord mundial d'ascens, arribant a 20 km d'altitud en només 118,6 segons.

Propulsió: L'Aurora utilitza la propulsió coet que supera 20 vegades la relació empenta-pes dels motors a reacció convencionals com els del Concorde.

Pperativitat: El Mk-II Aurora està dissenyat per realitzar dos vols diaris, una freqüència major que el Concorde.

Tot i que el Concorde era un avió de passatgers i l'Aurora està dissenyat principalment per a càrrega i investigació, l'Aurora representa un avenç significatiu en termes de flexibilitat operativa i capacitat d'ascens.

En resum, el Mk-II Aurora representa un salt quàntic en l'aviació avançada i serà, sens dubte, un tema d'interès global en els propers anys.