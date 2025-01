Inteligencia artificial

Este nuevo año, el debate sobre el papel a jugar por parte de la Inteligencia Artificial (I.A.) se incrementará. Sin duda, la I.A. va a influir en el futuro de la sociedad como relación humana, en el mundo económico empresarial y en las relaciones laborales, pero no se reduce a este ámbito, también afectará a otros como la educación, o la sociedad más desfavorecida.

En el tercer foro de Inteligencia Artificial celebrado en Gijón, por la Fundación Cotec, se apuntaron visiones muy equilibradas sobre ello. Lo primero es descartar los extremos de los catastrofistas o los optimistas que creen que lo resolverá todo.

Es importante recordar que el inicio de la I.A. se sitúa en 1954, no en el mundo de la digitalización actual.

Sobre el tema de empleo, en el foro se hablaba de una pérdida de un 3% de tipos de trabajo, pero que facilitará a un 30% de ellos su labor profesional, aumentando la productividad.

El principal peligro es crear una burbuja que no responda a la realidad, y también que en este momento la I.A. está en manos de muy pocas empresas el control de esta información y que no se debe politizar.

La otra gran duda que se manifestó en el foro es de dónde vienen los datos, ¿se han obtenido de forma legal?, ¿su calidad es fiable? En muchos casos ya se sabe que no es así, pero no hay forma de poder comprobar cuáles son buenos o no. Otra cuestión es cómo se van incorporando más y más datos.

Y si la I. A. está en manos de cuatro o cinco empresas de cultura norteamericana, ¿sirven sus contenidos para la cultura europea, asiática, o africana?

Se habla de que la I.A. debe respetar la ética, pero el concepto ético en la práctica no es homogéneo en el mundo, por ejemplo, países asiáticos critican la cultura occidental de que las personas de la tercera edad acaben en residencias, con falta de afecto familiar. Otra cuestión es cómo resolver el derecho al olvido en los informes de la I.A.

La tecnología, y especialmente la I.A., será una metodología para disminuir las desigualdades sociales, y, en este campo, en el Foro se aportaron visiones muy válidas.

La Unión Europea ha regulado ya, afortunadamente, sobre el desarrollo de la I.A. en muchos aspectos como el de la protección de datos, pero esta burocracia no puede representar un freno para empresas pequeñas que desarrollan programas de I.A. en campos concretos.

También nos queda por resolver el papel del sector público en el desarrollo de la I.A., desde que sea considerada una infraestructura pública para uso de todos a continuar dejándola en manos privadas.

España ha creado MareNostrum 5, el supercomputador más potente de España y uno de los más avanzados de Europa. Ubicado en el Barcelona Supercomputing Center (BSC), es una herramienta fundamental para la investigación científica de vanguardia en nuestro país y a nivel internacional.

En Baleares, debemos aprovechar esta infraestructura para tener en el Parc Bit un centro para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial, en el sector del del turismo y su sostenibilidad, lo que a su vez impulsaría avances en áreas como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural.

Según los últimos datos, solo se han ejecutado el 22% de los fondos «Next Generation» españoles el 2024.