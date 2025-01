VioGén 2: ¿Inteligencia artificial ‘de caja negra’ para proteger a la mujer?

Violencia de género / DM

VioGén es el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, que funciona desde 2007. Fue creado por la Secretaría de Estado de seguridad del Ministerio del Interior y tiene como objetivo establecer una red para el seguimiento y la protección de modo rápido, integral y efectivo a las víctimas. VioGén utiliza modelos estadísticos para inferir el riesgo de agresión u homicidio que puede correr una víctima a partir de unos indicadores seleccionados.

Las respuestas al formulario se introducen en un algoritmo matemático que establece uno de los cinco niveles de riesgo – extremo, alto, medio, bajo y no apreciado -. El sistema, pese a sus aciertos, no parece detectar adecuadamente en no pocas ocasiones la gravedad del riesgo al que están sometidas las víctimas y todavía en mayor medida cuando los niveles de riesgo son los más altos.

No podemos tolerar que mujeres que habían sido calificadas con un nivel de riesgo bajo por parte de VioGén resulten posteriormente asesinadas porque a consecuencia de los fallos del sistema no se active la respuesta oportuna para su protección.

Uno de los defectos fundamentales de los que adolece el sistema es la falta de transparencia. Ello implica que el algoritmo recibe información de entrada - los datos recabados del formulario - y arroja información de salida, predictiva del riesgo, pero no podemos saber cómo y bajo qué parámetros decide. Funciona como una ‘caja negra’ y sus decisiones no son explicables. Es un sistema opaco.

A consecuencia de la falta de transparencia, el riesgo asignado por VioGén no suele ser modificado por los agentes, de modo que se mantiene inalterado en el 95% de los casos. Aquí opera el sesgo por automatización - los efectos en el humano del embrujo de la máquina - agravado por el hecho de que no pueden saber cómo ha tomado la decisión el algoritmo.

Difícilmente se puede hacer algo más que confiar ciegamente en la decisión del algoritmo cuando es opaco. Decisión que no es baladí, cuando, además, el sistema permite que el resultado automático de VioGén se pueda corregir al alza. Pero ¿cómo el humano puede corregirlo si no conoce cómo ha razonado la máquina para tomar la decisión? Donde la máquina no llega, la intervención humana significativa, coordinada y con medios suficientes debe imponerse para una protección efectiva de modo que la máquina funcione como un sistema de apoyo a la toma de decisión humana.

El Ministerio del Interior, haciendo gala de la misma opacidad de la que adolece el algoritmo de VioGén parece que incorporará el aprendizaje automático (Machine Learning) y, por lo tanto, la inteligencia artificial a VioGén 2 - versión mejorada en fase de pruebas -. Ello implicará que el algoritmo aprenderá de su propia experiencia al tomar decisiones, por lo que la falta de transparencia y la opacidad se incrementarán, a menos que el Gobierno ‘más feminista de la historia’ proporcione el código fuente del algoritmo para que sea convenientemente auditado, tal y como está obligado por la normativa de transparencia y de rendición de cuentas, de modo externo e independiente. Por el momento, el Gobierno no está por la labor.

Solo con una transparencia efectiva se podrán detectar los fallos del sistema y corregirlos. No estamos hablando de un asunto nimio, porque para que la intervención humana por parte de los agentes sea efectiva los implicados en la protección de las víctimas deben conocer las tripas del algoritmo. Si se mantiene la falta de supervisión humana significativa el aprendizaje automático incrementará los patrones discriminatorios y los sesgos que hoy permanecen ocultos por la ausencia de transparencia.

Es necesario realizar valoraciones certeras sobre qué casos deben permanecer activos, especialmente los más graves, de modo que se puedan asignar los recursos de protección policial suficientes y apropiados. La transparencia y la intervención humana significativa y con medios suficientes deben ser tenidas en cuenta por VioGén 2, ya que pocas decisiones como las de su mente automatizada incidirán en la fina línea que separa la vida y la muerte.