La importancia de llamarse... "Ernesto" / DM

Pasó la Navidad y no puedo evitar acordarme del genial Oscar Wilde, cuando «vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas» (Serrat). Nadie como él ha manejado la sátira para tratar temas tan delicados como la falta de honestidad y la hipocresía social. En la víspera de Navidad tuve ocasión de comprobar que la crítica del autor irlandés tiene pleno sentido en el s. XXI, y es aplicable a determinados responsables de la Iglesia Católica.

Un grupo de amigos (nunca mejor dicho) decidimos festejar la Navidad en un altar muy significativo: el Monasterio de Santa Isabel. Iba a celebrarse Maitines, y los Amics de Sant Jeroni – que cuidan el monasterio con esmero y devoción - ofrecían una comida de Navidad a los más necesitados. Con el gozo propio de estas fechas y comprobar el impresionante eco de la llamada de las Jerónimas, me reconocí contento viendo la iglesia abarrotada.

Iba a leer la Monición que la Madre Federal me mandó y fui llamado con urgencia a la Sacristía. Ernesto había dado la orden directa al sacerdote de que no se celebrara la Eucaristía, «porque la iglesia no está abierta al culto». No entendí nada. Pero leí la bellísima monición, a la que no siguió el toque de campana, sino el triste anuncio de que no habría misa.

Construí fácilmente un armazón de argumentos que, más allá de cuestiones puramente emocionales y de sentido común, deslegitiman una imposición de esa naturaleza.

En el Monasterio de Santa Isabel ‘todo es sagrado’. Perdura el olor y el espíritu de las jerónimas, impregnado en coros de madera desgastada por tantas horas de oración. Impone un respeto enorme, sobrecogedor, en sus dos lugares especialmente sagrados: el templo y el claustro. Allí no puede prohibirse más que lo que no está en consonancia con su santidad intacta. Habíamos preparado la liturgia con rigor, y el templo había sido delicadamente engalanado. La Orden Jerónima se fundó en Belén…

Ernesto quiso entrar en la historia. Quiso imitar al Obispo Pere d’Alagó, quien, durante el priorato de Sor Anna Maria Sureda, dictó unas Ordinacions injustas y por ello no acatadas por las Jerónimas. La diferencia es que en 1687 se siguió un procedimiento formal y las Jerónimas, gracias a su insuperable firmeza y dignidad, llevaron la causa a la Archidiócesis de Valencia, ganaron el pleito y vieron restablecidos sus derechos.

Ante la vía de facto de Ernesto, de momento, sólo cabía obediencia a la autoridad jerárquica. No obediencia ciega, sino responsable. El Sermó de la Calenda, la Sibil·la y el Adeste Fideles del coro de mis colegas abogados, fueron el preludio a la impresionante comida de una Navidad que no se logró empañar.

Nuestro Ernesto particular esa misma noche presidía la Eucaristía en la Seu. En alarde de modernidad, decía que «la Palabra de Dios no es fakenews», que debíamos ir a la raíz de la fiesta de la Navidad, encontrarnos con Jesús en la Eucaristía, y propiciar «gestos de amor solidario». Al mismo tiempo, prohibía sin razón ni sustento jurídico que unos fieles celebren la Natividad de Quien inspira su manera de vivir.

En definitiva, las ventajas de llamarse Ernesto.

Asistimos a la evidencia de la fuerte crisis de legitimidad que vive la Iglesia Católica. Ernesto lo sabe. Y sin duda leerá a Wilde. Pedirá perdón y será recibido con los brazos abiertos por la Madre Natividad y la mayor de sus bendiciones, en Santa Isabel, donde presidirá la Eucaristía de Acción de Gracias por haber superado tantos desencuentros, mendacidades, falsas verdades y litigios.

Cuando eso ocurra, yo ya no lo llamaré Ernesto.