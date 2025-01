No viaje a una Mallorca «de popularidad insostenible»

Diagnóstico contundente: «Mallorca es un destino de popularidad insostenible». Así empieza 2025. Diario de Mallorca lo trae a su portada de ayer: desaconsejado viajar a Mallorca por la saturación. Fodor´s, guía turística de referencia para el mundo anglosajón, con sede en California, atiza con tal recomendación. La publicación no se para en barras, dice que la isla es un destino europeo en el que los locales no te quieren. Peor lo tienen en Bali a la que definen como el «apocalipsis del plástico». Mallorca se ha integrado en la lista negra de lugares prohibidos, a los que no hay que visitar si se desea eludir los inconvenientes de la masificación, a los que añadamos precios de disparate, tanto que entrar en un restaurante (aparte del riesgo por las condiciones de higiene en el 70% de los analizados, según las inspecciones) es exponerse a tener que abonar facturas que por sí solas dan para llenar una despensa. Es el colofón que se nos advirtió al que se arribaría de no ponerse urgente remedio. ¿Y qué se ha hecho desde los poderes públicos? Nada. ¿Cómo han reaccionado desde el sector turístico y los que orbitan a su alrededor, que son casi todos? No se han detectado movimientos apreciables. Corrijamos lo dicho, el Gobierno balear sí ha materializado actuación significativa: la amnistía urbanística, la legalización de lo ilegalizable; la destrucción del territorio prosigue impertérrita. Ese será el legado señero del Gobierno de la presidenta Marga Prohens, el de haber dado barra libre para que lo edificado fuera de ordenación se regularice. Y lo ha hecho con el beneplácito de las izquierdas, que le han otorgado una suerte de larga prórroga cuando había entrado en fibrilación con tanta intensidad como el modelo que nos va a enviar al carajo a no mucho tardar.

Choca que el Ejecutivo de PP-Vox (la ausencia de la extrema derecha es puramente nominal) diga que lamenta la deserción de la entidades que han abandonado el Pacto por la Sostenibilidad. Qué esperaba, ¿creyó de verdad que iban a aguantar la pantomima montada para camuflar su subordinación a muy concretos intereses especulativos? Enuncia el Ejecutivo regional que hay más de quinientas propuestas ciudadanas que tendrán que ser valoradas. Apostemos a que las medidas urgentes, las que han de darse a conocer en unas pocas semanas, nada esencialmente definitorio aportarán para establecer el cambio de rumbo que se demanda, el que el pasado verano congregó a miles de ciudadanos en las calles de Palma poniendo de los nervios a los hoteleros, que, por una vez, vieron peligrar las bases de sus lucrativos negocios. ¿Qué dirá la señora Prohens en Fitur? Nada sustantivo. Nada sustantivo está en condiciones de aprobar. No sé si quiere, sí sé que no puede. El convoluto al que se debe no se lo permite. El modelo seguirá desbocado; ligeros retoques a lo sumo: una prohibición por aquí, una limitación por allá, una ecotasa de sube y baja por acullá, y a esperar que escampe, que no escampará a no ser que una descomunal crisis mundial ponga a la industria turística patas arriba. No lo descartemos, los astros se están alineando de tal suerte que cuando en dos semanas se instale en la Casa Blanca el facineroso que ha ganado sobrado las elecciones en los USA se puede desencadenar reacción en cadena incontrolable. Otro gobierno europeo, el de Austria, pasa a estar en manos de la extrema derecha. Y la italiana Meloni rindiendo pleitesía al César Imperator. En España resulta que los jóvenes de 18 a 25 años o se abstienen en las elecciones o votan mayoritariamente a Vox. La cabreada juventud sufraga a Vox por encima de PP y PSOE. En Mallorca Vox goza de excelente salud estando como está sin cabeza visible. Ni falta que le hace tenerla.

ACOTACIÓN TAXATIVA.- Alfredo Pérez Rubalcaba: «en España se entierra muy bien». En la isla adyacente, también.

Suscríbete para seguir leyendo