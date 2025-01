Els trenta i cinc anys d’Amics del Ferrocarril

Fa trenta i cinc anys que un grup de persones, en el llunyà 1989, encapçalats per dues autoritats en aquell moment dins el món ferroviari, en Rafel Sierra, del Ferrocarril de Soller (FS), i en Tomás Morell, dels Ferrocarrils del Estado de Via Estrecha, (FEVE), que cinc anys més tard en convertiria en Serveis Ferroviaris de Mallorca, varen constituir la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Baleares, amb uns objectius ben clars: Fer activitats recreatives, culturals i informatives, a més de la defensa del ferrocarril com a transport públic i la promoció del seu ús com a patrimoni de tota la ciutadania.

No direm que foren uns visionaris, tot el contrari, després de més de cent anys de l’existència de la xarxa ferroviària mallorquina eren ben conscients que només la seva potenciació, enfortiment i modernització podia aconseguir els seus objectius que ja es marcaven en aquell moment.

I així ha estat. La nostra entitat, presidida primer pel mateix Rafael Sierra, i després, successivament per Tomeu Sastre, Pedro Florit – tretze anys-, Damià Ferretjans, Miquel Mengod i Miquel Àngel Riera des del 2013, ha viscut en primera línia l’evolució d’aquests darrers anys del nostre ferrocarril del Pla, on l’augment progressiu del transport per carretera va comportar la pèrdua de competitivitat al ferrocarril, desencadenant una greu crisi econòmica que provocà que l’estat s’hagués de fer càrrec de la seva gestió.

Tot i que Explotación de Ferrocarriles por el Estado (EFE), antecessora de FEVE, fou la nova gestora de Ferrocarrils de Mallorca, i substituí la tracció a vapor per moderns automotors i locomotores dièsel, no fou suficient per a reflotar la companyia, i progressivament anà suprimint línies. 1964 Palma Santanyí i túnel de Port, 1967 Ramal de Felanitx,1977 Empalme i Artà i 1981 Inca a Sa Pobla. Afortunadament, el 1994 l’autonomia de les Illes Balears assumeix les competències ferroviàries i es crea l’empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca i dona l’impuls que necessitava el ferrocarril. Es reobri el ramal de Sa Pobla (2000), la línia de Manacor (2003), metro UIB (2007) i s’electrifiquen la totalitat de les línies. I per enguany, es fa l’anunci del corredor ferroviari de Palma a Campos sense oblidar la continuïtat dels estudis de la reobertura de Manacor a Artà i l’arribada del ferrocarril a la badia d’Alcúdia.

La nostra entitat cada vegada ha anat ampliat més la seva presència a la societat i donant impuls a diverses iniciatives de tota mena, en especial la creació d’un Museu Ferroviari a Mallorca, on, mitjançant la creació de la Fundació Ferrocaib, a la que es va aportar com dotació fundacional tot el patrimoni recuperat al llarg dels anys, i mitjançant el treball d’aquesta entitat i l’ajuntament de Sant Llorenç i SFM, faran possible l’obertura dins l’any vinent, d’un Museu Ferroviari a Son Carrió. Les instal·lacions de l’actual Club Ferroviari Vaporista de Mallorca a Marratxí, neixen també des de la nostra entitat i es desenvolupen de manera agermanada.

Els mateixos estatuts marcaven el caràcter lúdic de la nostra entitat, fet que s’ha donat en la realització de viatges ferroviaris per la Península i Europa, així com excursions pels antics recorreguts a Mallorca, la creació d’una maqueta de modelisme al local de l’Estació de Palma, desenes d’actes i conferències divulgatives, on destacaríem la realitzada al Centre de Història i Cultura Militar en el 2014, amb més de disset mil persones assistents i els actes del centenari de la línia de Santanyí, amb massiva assistència als actes organitzats a cada poble per on va travessar el ferrocarril.

El trenet dels Amics del Ferrocarril ha estat un habitual al Sant Sebastià Petit de Palma, així com la celebració anual del Dia amb el Tren de Sóller i el Dia amb SFM. Vàrem institucionalitzar la Volta a Mallorca en Tren, dins la Setmana Europea de la Mobilitat i el calendari anual que editem és ja una referència historiogràfica per la qualitat del seu contingut.

Finalment, la recuperació i el manteniment de les joies que els antics traçats ferroviaris ens han deixat, tant sigui ponts com estacions, trinxeres i trajectes, constitueix una tasca patrimonial mai abandonada i que va comptar amb el reconeixement d’ARCA en donar-nos el seu premi de Patrimoni el 2015.

Simplement, donar gràcies a les més de tres-centes persones que al llarg d’aquests anys ha estat socis de la nostra entitat. I un sincer record a moltes d’elles que ja no estan amb nosaltres. Només gràcies al seu esforç i dedicació d’ells i a elles la nostra entitat continuarà i afrontarà amb gran il·lusió la celebració dels cent cinquanta anys del ferrocarril a Mallorca l’any vinent. En això i en molts de temes, estirem els Amics del Ferrocarril.