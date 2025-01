De Governs inútils, mesures equivocades

El nou decret de registre de viatgers impulsat pel Govern de Pedro Sánchezha generat una onada de crítiques, no només entre els empresaris turístics i experts del sector, sinó també entre els usuaris. Aquest decret exigeix recaptar una ingent quantitat de dades dels viatgers com a mesura per reforçar la seguretat nacional. Però la realitat n’és una altra: incrementa la burocràcia, fomenta la desconfiança, limita les llibertats i té un impacte negatiu en l’experiència del viatger.

Imaginin l’escena: després d’un llarg viatge, carregar maletes i esperar als aeroports, desitjant arribar a l’habitació de l’hotel per descansar... Arribes a la recepció i et diuen que has d’omplir un formulari interminable. De veritat? 40 dades personals, des del nom i DNI fins a detalls irrellevants com el nom de la teva mascota o si portes capell a l’hivern. Imaginin les cues! Em ve al cap la imatge d’un grup de viatgers de l’IMSERSO esperant per omplir els formularis. Pot ser abrumador!

Otros artículos de MarIa Garrido

A més, no tothom que viatja ho fa per vacances; n’hi ha que ho fan per feina, per temes de salut, per assistir a congressos, per jugar una competició esportiva o, tal vegada, per una aventura amorosa… El que està clar és que als mallorquins també ens afecta: ens agrada viatjar per Espanya o aprofitar per anar d’hotel en família per aquí prop.

El Govern de Sánchez justifica aquesta mesura com una manera de prevenir delictes, però costa de creure que els criminals es presentin a l’hotel amb un nom fals i una targeta de punts. Més bé sembla l’escenari d’un monòleg còmic: «Hola, és vostè terrorista? Ve tot sol o acompanyat?».

A tot això, el Govern d’Espanya no s’ha dignat a escoltar l’opinió dels professionals i experts del sector. Ni tan sols ha considerat el que pot suposar per les petites i mitjanes empreses amb manco recursos per afrontar aquestes exigències normatives. Tampoc ha respectat els acords aprovats per majoria en la Proposició no de Llei que el Partit Popular va presentar al Congrés amb el suport d’altres formacions polítiques. Aquesta moció també va ser ratificada pel Senat el mes passat, instant el Govern a prolongar la suspensió de la seva aplicació, elaborar un nou desenvolupament normatiu consensuat i adoptar mesures per millorar la competitivitat del sector turístic.

Això no fa més que demostrar, una vegada més, la inutilitat d’un govern socialista que torna a equivocar-se. Els hotels no són comissaries, i els seus recepcionistes no haurien d’actuar com a agents de seguretat. En lloc d’invertir recursos per augmentar el nombre d’agents a les fronteres o als aeroports, o per millorar els controls de seguretat on realment fa falta, prefereixen que siguin els recepcionistes els qui gestionin la «seguretat nacional». A aquest ritme, el proper decret ens obligarà a fer proves d’ADN als turistes.

Per tot això, el grup popular al Consell de Mallorca, conscient de la situació, ha presentat una moció per demanar la derogació d’aquest decret, consensuar amb el sector una nova normativa i impulsar mesures per millorar la competitivitat del sector.

El turisme no hauria de ser el camp de proves per a mesures equivocades. Hem de revertir aquest tipus de decisions. La qüestió no és com augmentar la seguretat, sinó com facilitar la vida als ciutadans i a les empreses que generen ocupació. I si algú encara pensa que això acabarà amb els delinqüents, que es posi darrere el taulell d’un hotel i ho expliqui amb un somriure.