La pintura Adoració dels Reis Mags de Giotto, segle XIV, escenifica en certa manera l’únic relat evangèlic canònic que menciona als Reis, el de Mateu (cf. Mt 2, 9-11).

No cal dir que les històries i les llegendes d’aquests personatges força misteriosos que anomenem Reis Mags, continuen encara avui dia enlluernant la nostra imaginació i, sobretot, la dels nostres infants. En el pessebre de la meva infantesa, els Reis que eren col·locats lluny del naixement, des de Nadal, el vint-i-cinc de desembre fins a l’Epifania, el 6 de gener, feien cada dia un pas més amb els seus camells carregats de regals i guiats per una ignota estrella fins a arribar a trobar-se en el mateix portal per a venerar i presentar llurs presents a l’infant acabat de néixer. Epifania, bonica paraula, que significa manifestació o revelació, en principi d’una cosa oculta i amagada, que tan sols es pot veure amb ulls nets i nous, com els dels infants; manifestació de quelcom sagrat. Hi ha una expressió llatina de l’època medieval que expressa això mateix: Deus semper minor; és a dir, la grandesa es troba en les coses petites que passen desapercebudes per a la majoria. Els Reis es converteixen en símbol de pelegrinatge, una mena de viatge iniciàtic, així com de la trobada entre dos mons força diferents, com són Orient i Occident, de la màgia i de la bondat, àdhuc és metàfora de recerca personal. Cal dir que la literatura alternativa a l’oficial i canònica, és rica en matisos. Els Reis Mags han estat representats tant en escultures com en pintures al llarg de la història del cristianisme, una de les primeres imatges es troba a les catacumbes de Priscil·la, a Roma, que pertanyen al segle II i així en altres pintures paleocristianes. Aquí ja ve fixat el nombre de Mags, tres, segons la tradició llatina, però no ho sabem en precisió, ja que algunes cròniques orientals de segles posteriors, esmenten un nombre major de tres. En el segle VI, apareix en la Basílica de sant Apol·linar el Nou, a Ravenna, un mosaic bizantí on es pot llegir per primer cop els noms dels Reis: Baltasar, Melcior i Gaspar. En el segle VIII o més endavant, en una obra que es va atribuir erròniament a Beda el Venerable, Excerptiones patrum, collectanea et flores, es descriu a Melcior com un vell de cabells blancs i amb llarga barba blanca, a Gaspar com un jove imberbe i ros i a Baltasar de pell fosca i amb una barba negra considerable. Tanmateix, no serà fins al segle XIV que apareixeran talment com els coneixem avui: un rei blanc, un de ros i un de negre. La pintura Adoració dels Reis Mags de Giotto, segle XIV, escenifica en certa manera l’únic relat evangèlic canònic que menciona als Reis, el de Mateu (cf. Mt 2, 9-11), sense detallar els seus noms, ni que fossin tres i encara menys reis, tan sols els qualifica de mags procedents d’Orient (cf. Mt 2, 1-2). Potser fa referència als sacerdots de Zoroastre o, en sentit més general, als astrònoms perses, respectats i venerats com a homes savis, segons transcriu en nota al marge Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso, una de les primeres traduccions de la Bíblia al castellà. Cal recordar que la religió zoroàstrica també esperava la vinguda d’un salvador. Si seguim l’antiga llengua persa, cadascú dels noms dels mags tenen un significat. Gaspar significarà ‘el qui porta un tresor’, Melcior ‘el meu rei és llum’ i Baltasar vol dir ‘Bel, protegeix al rei’ o ‘el beneït’. D’altra banda, Marco Polo a Milione (La Descripció del món) recull que els mags partiren de la ciutat de Sava (actualment Saveh) a l’antiga Pèrsia, per a adorar l’infant Jesús i es diu que és aquí on es troben les seves despulles, tot i que es parla de relíquies a la basílica de sant Eustorgio a Milà i a la catedral de Colònia. Marco Polo també recull una llegenda que parla del vilatge de Cala Ataperistan —lloc que hi havia seguidors de Zoroastre i adoradors del Foc—, on tres reis d’aquesta zona anaren a adorar un profeta que havia nascut al país dels jueus i li portaren les conegudes ofrenes d’or, encens i mirra, que contenen un fort significat simbòlic (cf. capítols XXXI-XXXII), del qual ara no m’entretindré a desxifrar-lo, car s’ha escrit molt sobre això. En relació amb un quart rei, a penes encetat més amunt, la literatura moderna i contemporània n’ha fet un bon ús. Ja vaig parlar en un altre moment de Michel Tournier (1924-2016), que havia estat membre de l’Acadèmia francesa i de la seva obra intitulada Gaspar, Melcior & Baltasar, que encisa el relat amb un quart rei, el de les llaminadures i el dolç. Potser coneixia el relat de Henry van Dyke (1852-1933) La història de l’altre Rei Mag, on es recrea en un quart rei, Artaban, que arribà tard quan Jesús i família havien marxat del lloc. En la narració de Tournier, el rei s’anomena Taor que, quan va arribar a Betlem, ja no hi havia ningú, havia fet tard. Això serà una constant en tota la seva vida, sempre arribarà a misses dites. Aleshores es promet a si mateix seguir les petjades de Jesús fins a trobar-lo. Passa el temps i la seva recerca continua amb un munt d’aventures i imprevistos damunt les seves espatlles, entre elles la presó —durant molts anys— en unes mines de sal en substitució d’un condemnat. Però sobreviu i continuarà la recerca del galileu que el portarà finalment cap a Jerusalem. Arribarà a la casa del cenacle on Jesús havia festejat amb els seus amics la Pasqua, però ja no hi era, s’havia anat a l’hort del Getsemaní. Allà, en el cenacle, quedaven les restes de l’àgape, aleshores ja sense esma, Taor pren un bocí de pa àzim que hi havia damunt la taula i se’l menja, després beu vi d’una copa mig buida, i mor. Aquell, doncs, que sempre arribava a destemps, que mai va poder conèixer a Jesús, fou el primer a rebre l’eucaristia. Bella metàfora de l’acció de gràcies, que no té res a veure amb la paraula missa.

En fi, més enllà de la historicitat o no dels Reis, la qual cosa no ens preocupa gens, el que realment cal ressaltar és el seu sentit simbòlic i el que representa avui pels més petits de la casa. Ens submergim en la màgia dels regals, per a petits i grans, que no són un reclam, un artifici o estratègia per a fer-nos caure en el parany de la il·lusió, de la falsedat o de l’aparença, és quelcom més que això, amaga una realitat fonamental, podríem dir ontològica: la que estimula i basteix la realitat mateixa del desig. Sense desig no hi ha passió, havia dit encertadament Blaise Pascal. La il·lusió que desvetllen els regals en temps dels Reis o en qualsevol altra època de l’any, tant és, és una emoció que es troba a l’origen dels desitjos més reals i que fan que qualsevol dia esdevingui especial o distint dels altres. L’embadaliment que provoca això està carregat d’intensitat i d’imaginari, perquè és més elaboració de fantasia que no pas aparença, més força de desig que no de manipulació.