Nou any, nous propòsits: solidaritat i l’esperança d’un futur millor per a tothom

Aquest Nadal ens ha tornat a situar davant d’un escenari humà que, per una banda, ens recorda la importància de l’esperança i la fraternitat, i, per l’altra, ens interpel·la sobre les condicions en què viuen moltes persones al nostre voltant. Això, en un món ferit per conflictes com el d’Ucraïna o el de l’Orient Mitjà, pren una rellevància especial i ens urgeix a recordar que la pau, la solidaritat i la dignitat de tota persona han de ser valors innegociables, especialment en aquestes dates.

Sota el prisma de la solidaritat, entenem que aquesta és la resposta necessària davant les injustícies que observam en el món. No es tracta només d’ajuda puntual, sinó de la presa de consciència que tots formam part d’una mateixa família humana. Això és especialment visible en conflictes que semblen llunyans però que, en realitat, ens afecten molt més del que podem imaginar. El flux migratori que afecta Europa i les dificultats en alguns països d’Amèrica del Sud és, en part, conseqüència d’aquests desequilibris que ens exigeixen prendre partit: Quina mena de món volem construir?

En aquest marc de solidaritat global, arriba també el moment de posar el focus en els problemes que afecten els nostres conciutadans. No podem parlar d’humanitat i fraternitat sense esmentar un dels reptes socials més grans que tenim avui a les Illes Balears: el problema de l’habitatge, sobretot per als nostres joves.

La situació és complexa i els qui ens dedicam a la política, especialment des de visions socials i compromeses, en som conscients. Fa anys que es parla de l’encariment de l’habitatge a les illes, un problema complex que entre altres qüestions, és directament proporcional a l’augment de la població i la inseguretat jurídica que ofereix una llei d’arrendaments urbans que ens ha portat que prop del vint per cent dels habitatges estiguin tancats.

Ara bé, la qüestió no és tan senzilla com culpar un sol factor. És cert que l’economia de les Balears es basa en gran mesura en el turisme i que, per tant, hi ha una forta demanda de lloguer vacacional, i que estam compromesos amb la seva defensa i protecció, però sempre dins un termes de legalitat i de qualitat que fan d’aquesta terra un mirall per a altres indrets. L’intrusisme dins qualsevol activitat econòmica només du misèria, frustració i desesperació.

Tampoc podem oblidar que aquesta demanda ha permès renovar moltes cases de foravila i de la part forana, que abans es veien caure o estaven en risc de ser venudes a estrangers.

La nostra realitat insular fa que l’espai sigui limitat, i amb la creixent demanda això encareix el preu de manera exponencial.

Tot plegat ha portat a una conjuntura on, a l’hora de la veritat, els nostres joves es troben sense possibilitats d’adquirir o llogar un habitatge a un preu raonable. Això no només representa un drama social: és també un problema que posa en risc la cohesió del territori i la renovació generacional. Per fer-hi front, el Govern ha impulsat diverses mesures des de la Conselleria d’Habitatge, destinades a pal·liar aquesta crisi; des d’Hisenda, amb la reducció de determinats impostos, i des de Turisme, amb accions contra el lloguer turístic il·legal. Malgrat tot, la situació arrossegada per anys de deixadesa no es pot revertir de manera immediata.

Les Balears han estat, tradicionalment, una terra acollidora, solidària. Amb la prosperitat del turisme, que representa la major història d’èxit d’aquesta terra, moltes persones d’arreu del món han vingut a viure i treballar aquí. Han trobat un lloc que, malgrat els reptes, els oferia més oportunitats que la seva terra d’origen. És cert que, en alguns casos, la pressió demogràfica supera els límits que com a societat podem gestionar; però l’esperit d’acollida, inherent a la nostra identitat, ens recorda que no hem d’oblidar la dimensió humana: no podem confondre un ésser humà amb una xifra, ni reduir-lo a un problema a eliminar.

L’autèntica resposta solidària passa per desenvolupar polítiques intel·ligents d’integració, per assegurar que els serveis socials i el sistema educatiu poden absorbir la població nouvinguda, per fomentar l’accés a l’habitatge sense que això desplaci la població local. I tot això és possible si ens ho proposam, sempre que ho facem amb responsabilitat compartida i diàleg obert entre tots els agents implicats.

Que aquest nou any ens inspiri a actuar amb responsabilitat i compromís. És moment de treballar junts, amb generositat i determinació, per construir un futur millor per a tothom.

La il·lusió per un món millor roman intacta.

Molts d’anys i venturós 2025!