La Despesa Pública i la xocolata del lloro

En entorns polítics i, fins i tot, acadèmics es fa esment que a l’àmbit de la despesa pública no hi ha massa cosa a fer per reduir-la, utilitzant-se expressions com: ‘en aquest nivell no hi a marge de maniobra’, ‘la despesa està ja molt compromesa, sanitat i educació s’ho emporten tot’, ‘la ineludible càrrega del deute’ i altres frases semblants. Per tant i partint d’això, la solució per millorar els serveis públics només pot provenir de l’increment dels impostos, afegint-hi l’argument addicional de que, en el cas espanyol, la relació entre els ingressos públics i el PIB és inferior a la mitjana europea. Per cert, fa uns mesos, en aquest Diario de Mallorca, em vaig referir a alguns aspectes discutibles d’aquest fet.

D’altre banda no es pot confiar en que la reducció dels impostos comporti un augment dels ingressos impositius via més creixement econòmic, tal com es podria deduir de la corba de Laffer. Efectivament, sembla que només en determinades circumstàncies es compleix el que una baixada dels impostos suposàs un augment de l’activitat i, conseqüentment, una pujada del ingressos impositius. Un altre possible argument ve donat pel fet que, freqüentment, un reduït creixement d’una taxa impositiva d’un determinant impost suposa normalment un important increment dels ingressos impositius de bastants de cents de milions d’euros.

Finalment, és cert que la inflació actua com un impost quan fa créixer les rendes monetàries i fa augmentar la progressivitat impositiva, i fa pujar, també, d’aquesta manera els ingressos fiscals. Davant aquest fet els governs no solen disminuir els tipus impositius i incrementar els mínims exempts, com seria lògic. Per tot això, la necessitat de controlar les despeses ja no sembla una tasca tan urgent, donades les variacions positives i, segons diuen, ineludibles, dels ingressos. Per un costat, sembla que fins i tot millorar l’eficiència de les despeses, incloses les fonamentals, és una tasca complexa que es deixa sempre en favor de l’esmentada aparent necessitat de pujar els ingressos. Però, no per repetir-ho molt, és sempre veritat .

Hi ha moltes partides pressupostàries que no tenen gaire sentit i que reflecteixen un clientelisme molt poc justificable. Freqüentment es converteixen en despeses estructurals que ja queden al marge del cicle econòmic. La seva quantia es lògicament molt variada. Moltes d’elles són la xocolata del lloro i d’altres no tant, però la suma pot ser suficient per assolir un percentatge significatiu, suficient al menys per assolir una disminució del dèficit o del deute públic o per millorar els serveis bàsics.

Es poden citar molts d’exemples de major o menor quantia. Es diu que la presidència del Govern de l’Estat ha multiplicar per quatre el nombre d’assessors, que ja són entorn de 400. Segur que bastants governs autonòmics, encara que no arribin a aquest percentatge, pateixen també d’aquest mal. I no parlem d’algunes autonomies que, si bé són una minoria, gasten dotzenes de milions d’euros en ambaixades.

Ben segur que molts d’aquests casos són petites xocolates del lloro que no gaudeixen d’una ètica mínima i que, malgrat el seu baix cost, la població en general es lamenta de que ho està pagant amb els seus impostos. Pensem en el Consell de Ràdio Televisió Espanyola que ha passat de pagar dietes per a reunions als seus 10 consellers amb un total de 100.000 euros anuals, a augmentar el nombre a 15, amb un sou anual de 100.000 euros cadascun, és a dir, 1 milió i mig d’euros cada any, i tot per poder col·locar com a consellers a membres de la Coalició de Govern. Ignoro la quantitat de doblers gastats, però el cert és que la Presidenta de la Comunitat de Madrid va crear el conegut i groller «chiringuito Cantó», que sembla que amb molt retard ha acabat tancant. Cal preguntar-se quants de cents o milers de «chiringuitos» es podrien eliminar a les diferents administracions públiques.

Quan estem pagant unes xifres del 40% d’impostos en relació al PIB i, anem pujant, qui pot pensar en que milers de milions d’aquestes despeses que, si bé poden significar un percentatge relativament petit, és podrien dedicar a augmentar i millorar, per exemple, els serveis fonamentals d’educació, sanitat i dependència.

