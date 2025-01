«Carta a jóvenes mamás y papás»

(Tal como ha llegado a mi correo la transcribo).

«Alguna vez nos tenía que tocar a nosotros, Magos y Papá Noel, escribir la carta y ahí va. Debéis entender que no podemos encargarnos de educar a los niños. Nuestro papel no es ese, solo el que pone el libreto, y aunque algunas veces nos tomemos ciertas libertades a la hora de interpretar lo que nos piden vuestras criaturas, debemos atenernos más o menos, si han sido buenos, a lo que pongan en las cartas, que por lo menos antes escribíais con ellos. Bueno, pues hace falta volver a aquello y más en serio. El trabajo del niño es jugar, pero jugar no es ninguna broma, es un trening, que viene en su código. No podéis imaginaros, papás y mamás queridos, lo importante que será luego el tipo de juego de vuestr@s niñ@s. Tomáoslo en serio desde ya o seréis vosotros los que recibáis carbón, que ahora, según dicen, es mucho más malo que antes».

Suscríbete para seguir leyendo