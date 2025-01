Oteando el horizonte

Uno de los temas más recurrentes últimamente, estos últimos años, en las más improvisadas tertulias es si aguantaremos, es el mismo futuro de las librerías de toda la vida que no son otras que las que no reciben subvenciones para provocar tertulias pues la existencia de las mismas ya lleva con ello que se vayan repitiendo, sin programa previo y de forma habitual o incluso en días imprevisibles y en momentos en los que nadie contaba con ello, esa suerte de intercambio. Esa es una de las diferencias que marcan de forma determinante el punto de venta de libros en el que entramos. Tiempo atrás el e-book era la estéril amenaza que se empuñaba pues no pasó del cinco por ciento de cuota de mercado, lo que realmente lo cambió todo han sido otros paradigmas en la comunicación y difusión que al final también lo están haciendo al nivel político, electoral e incluso en lo privado. Al final era un fenómeno más general que sectorial y eso es muy difícil de reconducir.

Es bastante probable que el segmento de gente más joven sea la que va a girar o consolidar esta tendencia. También se está demostrando en diversos terrenos, incluso el bélico que más que evolución de la especie asistimos a un estancamiento. Ese gastado y conocido reel que ustedes recordarán con las indicaciones del anticongelante en los ochenta que hoy han derivado en la advertencia de que en ningún caso sea ingerido el líquido, poca broma; ni fácil, una inquietante realidad. En los frentes que acechan a los jóvenes está ese margen que todo lo puede cambiar. Solamente el libro sigue siendo, en formato papel, la única garantía de difusión sin censuras. La rueda, las tijeras o la cuchara de plata son esos ejes junto al libro donde la mano de la mujer y del hombre no se pueden reemplazar por nada. El mismo fenómeno Joana Marcús lo ratifica, entra por plataformas digitales pero hasta que no hay papel, en su formato tradicional, no llega a la cima de las multinacionales y eso no engaña ni se puede disimular. Y esas lectoras y lectores son jóvenes.

La tendencia no marca un retroceso de la lectura en Mallorca, pero sí indica que se lee en otras lenguas y que el catalán y el castellano ya no llenan en exclusiva ese arco de tiempo libre y de placer. Lo que es muy diferente es cuando durante el año se reabre el debate de si desaparecerá todo lo que representa nuestro mundo librero así como lo hemos conocido hasta hace poco y la respuesta siempre es la misma, para servidor igual no lo veremos pero en todo caso como en el sector musical se vivirán muchos cambios, pero la música y los músicos no solamente no desaparecen pues todo se transforma gatopardianamente muchas veces. En todo caso quedará lo que es más importante, la LITERATURA.

