Gracias, President

Capilla ardiente de Francesc Antich

El día antes de las elecciones que le llevaron al primer triunfo, en la tertulia improvisada cada semana en el km 0 de Ciutat, un escritor muy importante (cuyo nombre no voy a citar) y otro personaje (un secuaz que tampoco) me ofrecieron golpecitos en la espalda y un «ves muchas pelis de la Guerra Civil». Nada más lejos, ya estábamos convencidos escuchando a diario a clientes y amigos de que se iba a producir un cambio y era inminente y lo iba a liderar, ese cambio histórico, el abogado y político Francesc Antich Oliver. Obviamente esos incrédulos de boca fácil se situarían después en la órbita del poder que suele ir impregnada de parásitos que no creen en lo que hacen más que para cobrar por la jeta. El tiempo y su paso lo van aclarando todo, igual que la enorme y honesta figura del sr. Antich.

Marcha un político honrado y muy trabajador, un hombre del pueblo que representó a una parte del catalanismo con base social poniendo a la clase trabajadora por delante de las banderas. Sin los votos de otras culturas no era posible romper la hegemonía de la derecha mallorquina carpetovetónica que se iba perpetuando en un poder de los más corruptos en Europa. El President Antich era un federalista de los que han influido en Madrid y de los que ponen enfermos a esos farsantes que pudren el propio cesto vertebrando oposiciones internas que facilitan, allanan, que los cambios y soluciones positivas no lleguen nunca. El estado español está a un paso de ser una realidad federal aunque la derechona lo disimule y una de las personas clave en la recuperación de esa realidad ha sido este referente que en dos mandatos ha dirigido Balears. Una parte de su entorno no estuvo a su altura ni política, ni humana. Tenemos demasiadas glorias locales que son muy conocidas en su casa a la hora de comer, pero nada más. La afición por los libros de Agustí Calvet Pasqual, el ampurdanés más conocido como Gaziel, nos acercó, pues el President era un gran lector y un político de los que no se arriman solamente por Sant Jordi buscando la foto. De hecho lo solía hacer cuando no había gente y para poder conversar tranquilamente o elegir novedades con calma. Los que tuvimos la suerte de estar en Frankfurt el 2007 comprobamos que mientras unos representaban la rauxa, Antich llevó la bandera del seny. Su mirada abarcaba amplios horizontes bien paralelos a los del otro President, Pasqual Maragall. Cuánto desgaste físico y mental conlleva la política cuando la hacen políticos y no fantasmas. Una parte de los objetivos del President no pasaron de meditaciones en el desierto por la mediocridad reinante que conlleva el entorno de las figuras que no se reivindican en el blanco y en el negro y se limitan a gobernar con voluntad de hacerlo para todos. El presente de Balears hoy es bien diferente, pero muchos de los aspectos que funcionan con cierta salud son el fruto tardío de ese germen de trabajo del equipo de Antich. Un abogado, un político, un hombre.

Moltíssimes gràcies, senyor President.