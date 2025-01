Carta als Reis

Carta al Reis / AYTO DE JEREZ - Archivo

Majestats,

Tot i que ja he superat amb escreix la seixantena seguesc creient en vosaltres, en la màgia de la que potser és la nit més especial de l’any, aquesta en què convertiu la il·lusió dels infants de les nostres contrades en un moment únic i irrepetible en les seves vides. Tanmateix ja no tenc edat per demanar juguetes, raó per la qual em limitaré a formular una sèrie de desitjos difícils d’acomplir, ho sé, però que confïi que la vostra saviesa i reial poder ajudin perquè algun dia es facin realitat:

1. Aturau les guerres. Aquestes són una font constant de sofriment en què les víctimes són sovint la població més vulnerable: dones, infants, gent gran... Per això vull demanar-vos una bona ambosta de pau, que no véngui d’un poc, com també de seny i de diàleg, les úniques eines per aturar l’horror que es deriva dels conflictes bèlics que ara mateix sacsegen amb crueltat nombrosos indrets del món.

2. Sou també experts viatgers. Coneixeu la duresa de les llargues travessies, com les que milers de persones fan cada any a bord de fràgils embarcacions la recerca d’una vida millor. La seva reialesa, però, rau en la necessitat d’assolir un futur digne d’aquest nom; ajudau-los, doncs, a fer realitat els seus projectes i les seves il·lusions, i no permeteu que s’ofeguin en el pou del menyspreu i la desesperació més despietat i cruel.

3. Feis que, en general, no siguem tan egoistes i aliens al patiment humà. En una societat en què paradoxalment disposam de tota casta de xarxes socials, on els avanços tecnològics superen gairebé tots els llindars imaginables i la intel·ligència artificial és ja una ferma realitat, observam que valors tan bàsics com el respecte, l’empatia cap els altres, la comunicació o la solidaritat activa es troben clarament a la baixa. La deshumanització és, en definitiva, la gran malaltia d’aquest segle, una pandèmia visible en el nostre dia a dia a les nostres places i carrers, en els comportaments incívics, en una agressivitat com més va més preocupant i desproporcionada.

4. Protegiu i fomentau la cultura, sens dubte el millor dels antídots davant la barbàrie i la manca generalitzada d’educació als espais públics. Teniu cura així mateix d’aquests espais, del seu patrimoni, del seu comerç, de les manifestacions de tota mena que configuren la seva identitat única i irrepetible. Les pintades, els orins, la brutor..., degraden la nostra qualitat de vida i ens anestesien davant l’aliment que constitueix l’harmonia i la bellesa del nostre singular entorn urbà i paisatgístic.

5. Feis que el consens torni a presidir les relacions de la nostra classe política a les institucions, al Parlament, als ajuntaments, a tots els fòrums on es prenen decisions que afecten la ciutadania i els seus drets, especialment el de l’accés a un habitatge digne i com més va més allunyat de la seva capacitat adquisitiva. Fa mal viure sense tenir un sostre, a més de ser una font d’ansietat i preocupació que impedeix el desenvolupament normal i equilibrat de les persones que pateixen aquest greu i cada vegada més preocupant problema social.

6. Protegiu les dones i els seus drets, aquí i a tot el món. Feis que imperi el respecte i la comprensió en les relacions de parella, la manca dels quals és font de confictes i d’una violència que ha assolit límits del tot insuportables. Aturau les agressions sexuals i retornau a l’afecte el valor que ha deixat de tenir en les relacions íntimes, que han derivat sovint en pràctiques on la consecució del plaer a qualsevol preu -incloses la vexació i la violència extremes- deixa les dones en una clara posició de subordinació respecte dels homes.

Esper que tot plegat no vos resulti excessiu. Gràcies per endavant i que l’estel de Betlem guïi sempre les vostres passes.