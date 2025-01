Denunciar las obviedades supera en importancia a desmentir los bulos, a la hora de clarificar el panorama político. Todavía hay observadores que se creen investidos de una atrevida originalidad, al atribuir narcisismo o egolatría al presidente del Gobierno. En realidad, Pedro ‘Narciso’ Sánchez comparte la patología que se le asigna más frecuentemente con buena parte de sus colegas, una vulgarización que desacredita la imputación.

Dada la frecuencia del fenómeno, deberá consignarse que el narcisismo es un requisito para gobernar. También ha de creerse original Ehud Barak, el exprimer ministro israelí que fue asimismo titular de Defensa con Netanyahu, tras haber detectado que su actual sucesor al frente del Gobierno «es un caso de narcisismo tóxico». Por si el paralelismo con España no quedara claro, adjunta que «en Israel nos deslizamos hacia una autocracia». En efecto, «autócrata» es el segundo insulto más veces dirigido a Sánchez. Demoledor, tal vez irreversible, hasta que se repara en que Amando de Miguel tituló ‘La ambición del César’ la primera biografía crítica de Felipe González en el poder.

Cabe hablar del narcisismo como enfermedad laboral del poder, con una frecuencia que neutraliza los ataques a Sánchez por este flanco. Tal vez sea una acusación que escora a su destinatario hacia el conservadurismo, pero en tal caso debería considerarse un mérito por parte de los denunciantes. Sobre todo, el presidente del Gobierno español se halla en buena compañía. El filósofo Michel Onfray ha diagnosticado que «Macron tiene una neurosis narcisista», con el énfasis afrancesado por presumir de una cultura adicional. Esta asignación neurótica no habrá preocupado a un titular del Elíseo que reivindica el rango de Júpiter, sin más.

Por tanto, Sánchez puede presumir de narcisista en jefe español, pero a escala internacional queda tan desdibujado en su egocentrismo como el país que representa. Hasta las naciones más modestas se sienten con derecho a competir en el terreno de la autocomplacencia de sus líderes. Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador en el exilio forzoso, ha definido a su presidente Daniel Noboa como un «dictador», también «totalitario» por si se necesitan más precisiones. Cómo no evocar a Isabel Díaz Ayuso, cuando afea el «totalitarismo» a su enemigo público número uno.

La ardua búsqueda de un líder antinarcisista debe incluir un reconocimiento a su antagonista extremo, el presidente que susurraba a los perros muertos. El diputado argentino Emilio Monzó despachó a Javier Milei como propietario de «una patología narcisista», en línea con la descalificación del francés Onfray. Añade el parlamentario que su presidente «infla sus aptitudes, tiene una personalidad trastornada y tóxica para la democracia». Esta demolición rebaja a Sánchez al rango de aprendiz de Narciso.

En este rastreo global, Monzó aporta un rasgo impagable para definir a los políticos ensimismados. «A la personalidad narcisista de Milei no le importa tu opinión, sino tu posición». Esta adoración mitómana no parece consustancial a Sánchez, más propenso a ocupar el espacio sin distinción de jerarquías. Quiere absorber todo el oxígeno a su alrededor. No admira, fulmina, sus enemigos encontrarían un verbo más lancinante. La soledad esencial es una característica de Narciso.

Nadie ha acusado de narcisista a Sánchez después de consultar el manual DSM-5 de desórdenes mentales, ni siquiera tras elevar el término al crisol del diccionario. No se trata de ajustar el comportamiento del líder a patrones freudianos, sino de adaptar un concepto mitológico para que irradie desde los gobernantes, en un empeño que contribuye a embellecerlos. Con todo, no abundan los denigradores del líder socialista que le ajusten las cuentas narcisistas al Aznar de la boda imperial escurialense, imaginen el estruendo si el actual presidente casara a una hija en la Alhambra.

El contraejemplo del narcisismo universal es el predecesor de Sánchez, pero quién quiere ser Rajoy, ni a cambio de siete años en La Moncloa. Y aunque la egolatría sobresale en el repertorio de machismos, va con el cargo, no con el sexo. Marco Belpoliti, editor de Primo Levi, teoriza sobre «la estética y el narcisismo de Giorgia Meloni. La fundadora de Fratelli d’Italia se apoya antes sobre el «yo» que sobre e l «nosotros», en la construcción de su personaje».

Se quedan fuera de concurso Putin y Trump, no hay espejo con el tamaño suficiente para abarcar a estos enamorados de sí mismos renacidos de las aguas. En círculos dantescos menos elitistas, la acusación de narcisismo contra Sánchez denota frivolidad y escasa diligencia intelectual, una vez que el presunto vicio equivale a acusar a los seres humanos de bipedalismo. Sería preferible imitar la adjetivación de Francisco Umbral. No solo parece demostrado que los gobernantes egocéntricos superan en eficiencia a sus colegas, tildarlos de narcisistas es una prueba de narcisismo acusatorio. Y suerte que los difusores del término no aspiran a la coherencia, porque hasta el cariacontecido Núñez Feijóo sería narcisista, si algún día le dejan.

