Un home poc corrent

La vida política de Francesc Antich, en imágenes / Lorenzo

El dimarts 20 de juliol de 1999 feia una calorada somerina en aquell despatxet minúscul de Los Geranios quan vaig entregar a Xisco Antich unes notes que m’havia demanat per engirgolar el discurs en el debat d’Investidura convocat pel dia 22. Les llegí amb un posat marca de la casa, submergit en el text i abstret del món exterior. Al seu voltant podia esclatar l’univers i triturar la Terra amb cent mil meteorits, però ell estava només per allò que feia. Una de les darreres fitxes era una pinzellada personal en la qual es definia com un “home corrent”. La idea pretenia destacar la seva personalitat senzilla, modesta, austera, decent, treballadora i perseverant en contraposició al seu adversari -Jaume Matas- que encarnava un perfil contrari, l’antítesi en filigrana. Vaig constatar que es torbava massa en la lectura d’aquesta fitxa, l’havia llegit mitja dotzena de vegades i encara rumiava fins que a la fi digué: “Tu has vist algun home corrent que vagi dient pel món que és un home corrent?”. Li vaig haver de donar la raó amb una capada culpable i silenciosa. Però ell continuà: “A més... home corrent... home corrent... pensaran que som electricista!..” I aquí tots dos esclatarem a riure a les totes sense poder-nos aturar de tan esgotats que estàvem desprès d’un mes esbojarrat d’eleccions i pactes a mil bandes que gestionà amb una enrevessada habilitat, vaticana i pagesa a la vegada. Tot i així ho va incloure en el discurs i tots els mitjans se’n feren ressò; un comportament cent per cent Xisco Antich, mestre inigualable en l’ús del “això era i no era” en situacions límit que, finalment, sempre decantava al seu favor.

Els cappares del PSIB patien un difús neguit no tant pel discurs d’investidura sinó pel debat posterior, en el cara a cara amb Jaume Matas, molt destre en la brega parlamentaria sense massa miraments. Em vaig contagiar d’aquesta ànsia inconcreta i vaig preparar com un posseït un caramull de fitxes de resposta amb arguments de contraatac.

Com era previsible i només arribar a la tribuna d’oradors, Matas s’enlairà com un avió supersònic. De tot d’una entaferrà: “Vostè, senyor Antich, ha perdut les eleccions del 13 de juny i jo les he guanyat. Així de clar”. A continuació, desqualificà el futur nou Govern durant gaire bé una hora, que em semblà una eternitat perquè no vaig aturar ni un segon d’escriure notes i de fer-les arribar al candidat a President. En el torn de resposta vaig constatar amb pànic que n’Antich pujava al faristol tot xalest, duent un paper amb quatre notes de la seva lletra, com qui va a caçar lleons amb un trinxetet de butxaca. Però sortí ben decidit: “Vostè està enfadat, senyor Matas, i jo ho comprenc... Vostè diu que jo he perdut les eleccions. Si jo, que he perdut les eleccions, som aquí dalt per formar Govern, qui no ha anat viu és vostè, que diu que ha guanyat”. El tro d’aplaudiments i rialles transformà l’atmosfera tensa de la sala de Plens del Parlament i la dels Passos Perduts on més d’un centenar de persones seguien la sessió. Just encetat el combat, en el primer assalt, l’avió de Matas capotava i s’estavellava en bucle, tot per una pedrada de fona tirada per l’aspirant. Abans de la votació, les Illes Balears ja tenien un president que mereixia ser-ho des de la modèstia, la vivor de caçador experimentat i una frescor intel·lectual de difícil catalogació. En el primer minut de l’expectant cara a cara, el combat ja estava resolt. Vaig esqueixar en mil bocins les forassenyades fitxes per gaudir, ja relaxat, de l’exhibició den Xisco Antich, que acabà jugant amb el seu adversari com un moix amb un ratolí.

El debat no havia estat només una picabaralla dialèctica, no; a la fi, desprès de setze anys de governs conservadors a les Illes Balears, el PSIB havia trobat la persona que canviaria els signes dels temps polítics del país. La conjunció astral s’havia produït. Desprès d’aquella investidura, l’esquerra ha governat aquesta terra durant setze anys i la dreta no més de deu. Cal recordar que veníem de setze anys seguits –des de 1983, inici del període autonòmic- de governs conservadors.

L’endemà, ja investit pel Parlament, conegué la buidor del despatx presidencial del Consolat de Mar on no trobà ni un sol paper. La llibreria només estava habitada per un solitari volum dels discursos de Fraga Iribarne; la broma no era dolenta. “Jo ara em prendria un cafè...” digué el nou president només entrar. Vaig respondre que ho demanaria a Secretaria. “I perquè no fem allò que fèiem fins ahir: anar al cafè de devora”, proposà. Dit i fet, a passes llargues, com si anéssim a apagar foc, travessarem la zona de Secretaria on treballaven mitja dotzena de funcionaris, que s’aixecaren de les cadires com impulsats per un ressort: “Bon dia president”. “Mirau -els hi respongué- jo em conec i passaré per aquí mil pics cada dia, per tant, no vos aixequeu o patireu de rampa a les cames”. Els funcionaris quedaren estorats. Ràpidament cridaren al personal de seguretat perquè el president partia del Consolat amb rumb desconegut. Prenguérem el cafè a una terrassa de la plaça de les Drassanes. S’hi afegiren un parell de periodistes que feren fotos. Era notícia. De fet ja no tornà al despatx presidencial, preferí instal·lar-se a la sala de reunions annexa, assegut a un cap de la taula oval que encabia deu o dotze cadires, massa sovint ocupades per tota casta d’interlocutors que garantien el diàleg permanent durant hores i hores.

L’endemà tingué lloc la presa de possessió del Govern a la Llotja. A pesar de la canícula, centenars de persones s’acaramullaren per no perdre’s la cerimònia insòlita fins llavors: l’esquerra governava aquest país, que tots teníem assumit que era de dretes. Quan el president sortí a l’escenari ressonà una ovació que es s’allargà durant més de tres minuts, una eternitat. Discret i amb un punt de timidesa, el nou president no sabia on posar-se davant la magnífica mostra d’afecte i quedà tan torbat per l’empegueïment com satisfet per l’orgull.

Desprès hagué un refresc als jardins. En veure que hi havia gent que mirava la celebració des de les reixes del carrer, el president Antich manà obrir les portes a tothom que hi volgués entrar. Nova ovació a l’aire lliure. Aquell dia tot era nou i alliberador: l’atmosfera, les persones i les formes. El país havia canviat. Un diari publicà en portada: “La foto del cambio: el presidente saluda y posa con los camareros que servían el refresco”. L’eufòria era contagiosa.

Dos dies desprès, el nou president rebé la notícia d’una concentració de camioners de transport d’enderrocs davant la conselleria de Medi Ambient i a l’instant, en mànigues de camisa, partí com un llamp. En arribar, per desesperació dels policies, es mesclà cos a cos entre els manifestants, encesos i suats, per parlar dels seus problemes i tractar de trobar solucions. Hi va estar més de mitja hora. Polítics de tota casta, funcionaris, periodistes... tots es fregaven els ulls davant d’escenes presidencials que mai havien vist ni imaginaven que les veurien algun dia.

Es feia de tu a tu amb cambrers, camioners, picapedrers, taxistes, mestres d’escola... però també s’entrevistà amb l’expresident soviètic Gorbachov, es passejà amb el canceller alemany Schroeder per la serra de Tramuntana, mantingué una amical i simpàtica conversa amb l’actual president xinès Ji Xinping quan encara era vicepresident i compartí una sobretaula fins a la matinada davant Fidel Castro en el Palacio de la Revolución de la Habana. Tots es quedaren sorpresos davant un polític fora de format i aliè a l’encarcarat protocol institucional; en cinc minuts ja havia dut l’interlocutor al seu terreny i ambdós feien bromes com vells amics.

Però aquest mateix “home corrent”, obert, simpàtic i respectuós, alçà fort la veu més d’una vegada davant alguns jerarques turístics en el gran i general debat de l’ecotaxa, uns temps en que el llavors president Aznar deia urbi et orbe que “Toda España va bien menos Baleares, por culpa de la ecotasa”, en un dels setges més ferotges al qual va estar sotmès aquell primer Govern d’esquerres. “A jo no és que comandar m’agradi especialment– deia- però, si algú braveja posant dubte qui comanda aquesta terra, forçosament li he d’entaferrar que aquí comanda el president i punt”. Sempre tenia clar l’ús del vellut o del ferro segons requerís la circumstància.

Ens ha deixat un home que partint del no res -nasqué a Venezuela, fill d’esforçats emigrants algaidins- esvaí un dels paradigmes més sòlids de la política autonòmica balear del segle XX: l’hegemonia indiscutible de la dreta. Desprès de Xisco Antich i la seva patent de Govern de pacte, ha esdevingut l’alternança: avui governen uns i demà uns altres, com correspon a un país modern i avançat. Un país que ha estat construït per molts, però mai hauria de caure a l’oblit l’actuació, valenta, laboriosa, transparent i sense pantomimes, d’una persona senzilla, un home corrent que, amb la perspectiva històrica del temps, ha resultat ser molt poc corrent.