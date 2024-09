Josep Antoni Grimalt i Gomila ‘In memoriam’ / DM

El passat 22 d’agost morí a Palma Josep Antoni Grimalt i Gomila (Felanitx, 1938). És sabut que Felanitx és terra de gent insigne, agosarada, eloqüent, contradictòria, a vegades, fins i tot, excèntrica... Pep Grimalt, com a bon felanitxer que, a més a més, s’enorgullia de ser-ho, reunia la majoria d’aquests trets, però, per damunt de qualsevol altra consideració, fou un home savi, un extraordinari professor, un gran universitari lliurat a la ciència i a la divulgació. De la mateixa manera que es declarà permanentment agraït a Antoni Maria Alcover perquè, deia, la lectura de les Rondalles li havia proporcionat els moments més feliços de la seva infantesa, Mallorca sencera, i no només el món acadèmic, li deu un reconeixement molt més alt del que va rebre en vida i, també, per descomptat, del que ha rebut amb motiu de la seva dissortada mort.

Pep Grimalt volia inicialment ser notari —acabà la llicenciatura en Dret (1960) i començà a preparar les oposicions—, però el món dels redactats abstrusos, els gerundis sense traça i les frases inacabables eternament subordinades no era el seu món. De manera que, si llegir les Rondalles havia estat l’època més gratificant de la seva vida, els anys dedicats al món del dret foren, paraules seves, els més tudats. Per això, abandonà les lleis, descobrí que la llengua i la literatura eren allò que realment l’interessava i, com que li agradava esmerçar el temps en coses de profit, es matriculà de bell nou a la Universitat de Barcelona, aquesta vegada a la Facultat de Lletres, on obtingué la llicenciatura en Filologia Romànica i Hispànica, l’any 1971, amb premi extraordinari de fi de carrera.

Des del primer moment —la infantesa li marcà— excel·lí en l’estudi dels aspectes teòrics de la literatura oral i, més específicament, de l’Aplec de rondalles mallorquines, recollides per Antoni Maria Alcover, de les quals fou gran divulgador, i responsable, juntament amb el seu deixeble Jaume Guiscafré, d’una edició crítica i classificada molt celebrada, en nou volums. Autor d’un bon nombre d’articles en revistes científiques, de traduccions i d’una novel·la breu —Història d’una dona i un lloro—, accedí com a professor de l’assignatura de Gramàtica General i Crítica Literària a la Universitat de les Illes Balears (1979) i, anys endavant, com a catedràtic de Filologia Catalana (2002). Els seus alumnes, alguns dels quals també acadèmics en l’actualitat, coincideixen —rara coincidència— a destacar el seu alt valor com a pedagog i l’extraordinària habilitat per despertar l’interès per la matèria objecte d’estudi.

De natural tímid i, lluny de l’espai professional, retret; posseïdor d’un gran ironia i sentit de l’humor —el primer que feia era riure’s d’ell mateix— i d’un inabastable sac d’anècdotes divertides amb les quals, quan les explicava, era impossible no esclatar de riure, i molt poc donat —no ho podia tenir tot— a les relacions socials, fou, paradoxalment, un extraordinari comunicador, amb programes divulgatius de gran ressò a la ràdio i a la televisió que li proporcionaren una més que notable popularitat. Especialment recordats són els programes Lletra menuda (1986-1988) i Parlant en plata (2004-2006), a TVE, en què divulgava les paraules i les frases correctes del català de Mallorca sense dogmatitzar, amb un esperit constructiu, sense maximalismes, amb amor tranquil però inflexible per la llengua que ens identifica, ben parlada i ben escrita, però, cal insistir-hi, de forma flexible i amatent.

Un altre felanitxer preclar, Teodor Suau Puig, degà, fins fa poc, de la catedral de Palma, oficià el funeral a l’església de Sant Miquel, a Felanitx. [Acotem que Pep Grimalt, amb un imaginatiu joc de paraules, es definia com a beat agnòstic i practicant no creient]. És freqüent, molt freqüent, que les prèdiques en seu eclesial es perdin en elucubracions insubstancials que produeixen en l’auditori uns efectes semblants a l’administració d’una sobredimensionada dosi de cascall. No fou el cas. Teodor Suau, dominador de la concreció, de la síntesi, de la paraula precisa i ben estructurada i, al cap i a la fi, del missatge clar, es referí, en breus minuts, a la personalitat de Josep Grimalt (Pep Bossa, ens recordà que li deien) com a treballador infatigable en pro de la llengua dels mallorquins, parlà de la sinceritat i del compromís i de com el poder s’havia de preocupar de valors com la justícia i la lleialtat. Aquests termes generals els reconduí, immediatament, a la fidelitat, el compromís i la lleialtat a la llengua catalana mostrades per Pep Grimalt al llarg de la seva vida.

No es pogué constituir el dol. Pep Grimalt tenia amics, deixebles i admiradors, però cap parent (viu). A primeríssima fila s’hi seia la batlessa de Felanitx, Catalina Soler (Carraixeta, de malnom), i ja està. Cap més càrrec públic. Que la batlessa hi fos no s’hauria d’interpretar com un reconeixement a l’autoritat moral i intel·lectual del difunt, perquè té per costum, la batlessa, fer-se present en tots els funerals, absolutament tots, dels vilatans (algú li ha aconsellat la pràctica d’aquesta mena de devoció com a mètode gairebé infal·lible de recaptar vots). En una de les intervencions de Teodor Suau, nítida una vegada més, apel·là a l’imperatiu de fer servir sempre i en tot cas el català i a l’indefugible compromís amb l’herència cultural més preuada que hem rebut. En pronunciar aquestes paraules fità Catalina Soler, potser no tant per ella mateixa, sinó pel partit polític lingüicida que l’aixopluga, sense que es conegui, de moment, cap reserva de part seva (això no). L’ambient, a Felanitx, era de festa perquè Sant Agustí havia tocat a la porta. Es veié —a l’exterior, ben alerta d’entrar-hi!— la presidenta Prohens voletejant. En la seva agenda no hi cabé retre tribut a la memòria d’un fill distingit d’aquesta terra nostra.

PS: La incoherència i la incapacitat per a l’autoidentificació com a col·lectivitat d’una part prou sensible del poble de Mallorca queden paleses en una de les moltes històries que Pep Grimalt explicava. Resultava —ja s’ha esmentat adés— que els programes divulgatius de TVE li atorgaren una destacable popularitat i era freqüent que la gent l’aturés pels carrers per fer-li comentaris, preguntes, suggeriments i, sobretot, felicitar-lo. El veien, alhora, proper i savi, i això agradava ferm. En una d’aquestes, una senyora de mitjana edat que duia una criatura de la mà l’abordà a Ciutat. Professor Grimalt, li digué, quina feina més encomiable que fa, té tota la meva admiració; vostè és mereixedor dels màxims guardons, els mallorquins no li podrem agrair mai aquesta tasca seva en pro de la nostra llengua i etcètera. Tanmateix, la criatura, cosa del tot habitual, s’impacientà i començà a emetre signes evidents de cansament, signes que indicaven que l’encontre havia d’acabar aviadet. Que si estirar la mà a la mare (o era la padrina?), que si moure’s nerviosament, que si esbufegar... La reacció de la senyora es feu esperar, però finalment arribà amb una frase que, en el vehicle conductor, albergava un enorme potencial destructiu després del rosari infinit de lloances emeses: Vanesa, ya te he dicho muchas veces que cuando los mayores hablan... No cal seguir.