Zygmunt Bauman (Poznan, Polonia, 1925-2017), sociólogo, filosofo, intelectual relevante, premio Príncipe de Asturias, dedicó su vida a la docencia y a la investigación sobre el comportamiento de los individuos y de las sociedades que estos componían. Publicó 57 libros, entre los que destacan Amor líquido, (2003), Modernidad líquida, (2004) y Vida líquida, (2005), y acuñó el concepto de liquidez en el comportamiento humano. Sostenía que con anterioridad al S.XX se vivía en un mundo predecible y controlable, sólido, organizado con unas costumbres, unos comportamientos previsibles, todo eso se ha desvanecido, o ha cambiado radicalmente y ha aparecido una nueva sociedad ‘líquida’ muy maleable, basada en conceptos diferentes a los anteriores como son la fluidez, la flexibilidad y cambios continuos. Todo se ha individualizado hasta el punto de que cada persona se hace única responsable de su comportamiento, sola ante su destino. En su adaptación a una nueva vida, líquida, no se fija en su propio lugar en el espacio ni en su tiempo, se desplaza con mucha facilidad y con un permanente deslizamiento, que ya no será posible detener. El individualismo se ha impuesto y la felicidad que antes era un deseo colectivo para el conjunto del género humano, se ha mutado en un deseo exclusivamente individual. Además, las redes sociales han creado una especie de comunidad sustituta en la que no se precisan habilidades especiales. Estar en una red social, o en varias, es situarse en un área de comodidad en la que no existe posibilidad de controversia. El colectivo al que decide sumarse es seleccionado según la propia conveniencia, y utilizado, seguido o rechazado con un simple clic. Es más, la importancia de ese colectivo se mide no por la inteligencia, cultura, o formación de los miembros que lo integran sino solamente por el dígito de los que participan, o número de los contactos que se tienen. La manera de vivir en la sociedad actual, moderna, se caracteriza por no conservar ningún compromiso y rumbo determinado en la vida porque cualquier pretensión es líquida y no se mantendrá una misma idea por mucho tiempo. No se guardará una dirección o rumbo fijo puesto que se vive en precariedad e incertidumbre existencial, precariedad e irresolución, que acaba produciendo un considerable desasosiego. Los jóvenes que organizan su vida de forma ‘líquida’, una vida líquida, viven con cierta desconfianza, un temor ad infinitum, porque los cambios que produce la vida pueden conducirles a la soledad, es decir a la angustia de la modernidad.

Zygmunt Bauman, en su libro Amor líquido, destaca la fragilidad actual de los vínculos humanos, dice que hoy las relaciones interpersonales están carentes de solidez y calidez, son cada vez más variadas, fugaces, superficiales, etéreas, sin mayor compromiso, el amor se ha convertido en una especie de consumo mutuo guiado por la satisfacción inmediata y el interés circunstancial. Los vínculos estables se entienden como una especie de hipoteca a la que hay que tributar, apetezca o no, y por ello se abren las puertas a nuevas relaciones que se espera sean más placenteras. El amor, en consecuencia, según Bauman, también se ha vuelto líquido, fluye y cambia con mucha frecuencia y por ello resulta, en la actualidad, un amor inconsistente. A causa de ello existe miedo a las relaciones duraderas, el interés en el amor no va más allá de meras conexiones, y muchas veces se piensa solamente en si puede generar algún beneficio. Sin embargo, el amor debería caer sobre los individuos en cualquier momento, debe surgir, ab initio, de la nada, y, aunque es imposible aprender a amar, el amor aparecerá, y cuando surja, será un consuelo espiritual, como dijo el poeta romano Marco Anneo Lucano (Córdoba, 39-65 d. C) hace más de dos mil años, nos hará rehenes de alguien y convendrá cuidarlo porque difícilmente podremos entrar en el dos veces.

Suscríbete para seguir leyendo