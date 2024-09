Societat indiferent

Daniel Sancho. / EFE

Es veu que s’ha convertit en una mena de mal costum o moda perversa i vil sortir al carrer amb un ganivet —digues-li coltell, cúter, matxet o corbella— de grans proporcions i començar a apunyalar a tort i a dret a tota persona que es posa al davant, perquè sí, gratuïtament.

Malauradament, comencen a ser-ne freqüents arreu d’Europa: ha succeït a Anglaterra, Alemanya, França, Espanya. Sembla que hàgim perdut el nord. A vegades em fa la impressió que és un ‘efecte crida’, que normalment s’aplica a les situacions migratòries que tants maldecaps està creat a l’Estat espanyol i a la Unió Europea, però també es podria assignar a la concentració de notícies de persones que han intentat ferir o matar amb una arma concreta, com l’adés esmentada, divulgades fins a l’avorriment per diversos mitjans de comunicació. Per a mostra un botó: fixeu-vos en la mediatització que s’ha fet del cas de Daniel Sancho a Tailàndia —gairebé un desconegut fins que es va destapar el crim—, o la propaganda malèvola que ha gaudit les Illes Balears respecte al balcòning, com si els turistes vinguessin aquí amb l’única intenció de tirar-se pel balcó d’un hotel.

Només que aparegui en els informatius un individu que ha assetjat a persones amb un ganivet, segur que l’endemà hi haurà dos, tres o quatre casos amb el mateix modus operandi, tot i que canvien els escenaris i probablement els motius, si és que n’hi ha. Potser, cerquem una causa o una raó de per què passa això, sense trobar-li una explicació perquè mai és raonable, atès que s’atempta contra la vida d’una persona. Alguns fins i tot han plantejat que aquest tipus d’anuncis no s’haurien de difondre en els mitjans de comunicació per tal d’evitar l’efecte imitació. Ara bé, això pot anar en contra del dret d’estar informats del que passa en el món. La línia entre el que és correcte i l’excés és molt prima i, a vegades, el pes de la balança s’inclina més cap a un costat. No ens ve de nou que hi hagi mitjans que abusen i es recreen en les cròniques dels successos, que donen peu a situacions morboses, com quan s’explica amb tot luxe de detalls, per exemple, una violació o de quina manera es pot fabricar una bomba casolana. Millor no donar idees. Enllà d’aquestes comunicacions, caldria posar la nostra atenció en la societat, més en concret, en qui tipus de societats estem bastint? Cap a on anem? De vegades, i mira que soc optimista, contemplo una societat megalòmana, incapaç de veure els seus semblants, totalment narcisista, la que se centra tan sols en el jo i només en el jo, on pinta poc el pronom tu, una societat materialista i panxacontenta, la que diu tant me fa, la de l’altre virtual, la de tant fa naps com cols; és a dir, en poques paraules, qui sap si estem construint o donant forma a la societat de la indiferència, una societat totalment impermeabilitzada on tot ens rellisca, que tant se’n dona una cosa com l’altra, mentre que jo estigui com un rei.

És trista la percepció d’una humanitat que ha fet fallida, malgrat l’optimisme que la caracteritza. Què és el que regeix la humanitat, si no és la dignitat de l’ésser? És la clau de volta i, rere d’això, la concepció d’una humanitat entesa com a valor, com a un fi, mai com un mitjà. Sota aquesta consideració, haver-hi una escala de valors que prioritzi l’humà és totalment necessària des d’una visió deontològica, imprescindible per a subsistir com a col·lectivitat. Es tracta de recuperar la capacitat de l’ésser humà per a reflexionar en la bondat i en les responsabilitats humanes. I és que la dignitat, la llibertat no pertany a aquesta o aquella cultura, sinó que correspon a la persona mateixa. Les desavinences identitàries són irreductibles i a voltes donen peu a posicions polivalents o fins i tot a enfrontaments que se sostenen en la discriminació, el rebuig, àdhuc en la voluntat de destruir els altres. D’aquí que les dimensions socials en les quals vivim, marcades per la mundialització de l’economia, de la mobilitat migratòria, la integració i la interdependència, la urbanització i el canvi de les formes d’organització social, hauria de tenir en compte programes i polítiques de compromís que contribueixin a la comprensió, la solidaritat i la tolerància entre uns i altres. Cal lluitar per superar qualsevol classe de segregació, això és: el final de les etiquetes.