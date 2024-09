Si no em falla la memòria, la primera vegada que una al·lota em besà -llavors jo era massa tímid per prendre la iniciativa- va ser en l’àmbit d’un joc que segurament moltes persones de la meva generació recordaran, Beso, verdad o atrevimiento, un innocent entreteniment que consistia a demanar quina d’aquestes tres opcions desitjaves en cas que guanyassis -o perdessis, ara no ho record ben bé- l’aposta o endevinalla que servia de base a la tria proposada. El joc en qüestió va tenir lloc en els baixos d’un dels immobles emblemàtics des Pont d’Inca, Can Costitxo, una casa situada a la cantonada del camí de Sant Llatzet (aleshores General Franco) i el carrer Ramon Llull, al número 9 del qual jo residia amb la meva família. El fet és que vaig agafar coratge i vaig demanar ‘beso’, sens dubte la més agosarada de les opcions, especialment en un temps -jo era a penes un adolescent- en què aquesta forma de contacte físic amorós era més aviat esporàdica, per no dir furtiva en aquell context de repressió sexual i afectiva.

L’autora del ‘beso’ en qüestió fou la meva bona amiga Rosario, filla única de na Maria de Can Costitxo i cosina alhora de qui llavors era el meu millor amic -i continua sent-ho, de qualque manera-, Jaume Reynés Coll, també fill únic de na Joana, germana de na Maria, i que vivien al pis superior de l’immoble. Com he dit tot succeí al domicili de na Rosario, concretament a la sala d’estar, on també hi eren presents altres bons amics, com ara en Tolo Rosselló, na Francisca de Cas Ferrer o el propi Jaume Reynés, tots ells veïnats del redol. Lluny d’empegueir-se, na Rosario es va dirigir cap a mi -tot en un context innocent i ple d’ingenuïtat, insistim-hi- i va donar-me una casta besada a través d’un torcaboques o mocador, fet que a l’instant va produir que em ruboritzàs i em posàs vermell com una tomàtiga...

No fa gaire vaig telefonar a na Rosario, que ara viu a Esporles en companyia de la seva parella i les seves dues filles. El que acab de dir s’ajusta bastant a la realitat, tot i que una de les filles, n’Aina, perdé la vida no fa gaire en un fatal accident, un tràgic esdeveniment del qual vaig tenir coneixement alguns dies més tard a través de les pàgines de successos d’aquest diari. Malgrat tot vaig trobar na Rosario conhortada i plena d’una admirable serenitat, fins al punt d’afirmar que sentia que ella, n’Aina, continua estant d’alguna manera amb ells i que els dona l’ànim i el coratge necessaris per continuar endavant. Tot això m’ho digué amb una extraordinària dolcesa, com si el traspàs de la seva filla hagués estat alguna cosa inevitable i que calia acceptar, tot i el buit inqüestionable que amb tota seguretat ha deixat entre la seva família.

Els que hem passat per l’experiència de perdre un fill podem entendre una mica aquestes sensacions, tot i que no resulta bo de pair, per descomptat. No debades es diu que és la pitjor de les coses que poden passar a una mare o un pare; això no obstant entenc perfectament el sentiment que ara mateix embarga la meva amiga Rosario, un sentiment que diu molt de la seva maduresa i del seu amor incondicional, com a dona i com a mare. No serà el cas, però si s’esdevingués que algun dia tornàssim a fer rotlada per jugar a Beso, verdad o atrevimiento triaria segurament atrevimiento, el mateix que ha tengut ella a l’hora d’afrontar amb una valentia i compassió il·limitades la pèrdua de la seva filla. Pel que fa a la verdad, un concepte que té molt a veure amb la sinceritat i l’equanimitat, he sabut que l’església parroquial d’Esporles n’anava plena, el dia del funeral de n’Aina. No hi vaig poder anar, però la conversa que vaig tenir posteriorment amb na Rosario va ser com un bàlsam, un ungüent que em va recordar la calidesa d’aquell bes tendre i llunyà, quan cap dels dos sospitàvem que la vida ens uniria a l’ensems a través del dolor i la gratitud inherents a les grans pèrdues.

