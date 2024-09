Los de un Ayuntamiento nada lejano han organizado sus fiestas veraniegas y en su programa de actividades han tenido la feliz ocurrencia de incluir un taller para infantes en el que se impartiría, no quisiera equivocarme, un practicum de técnicas aplicadas de guerrilla urbana: instrucción a las principales herramientas técnico-tácticas para una estrategia subversiva; tal parece que el acto festivo consistía en congregar a los niños del lugar para formarles en el noble arte de dirigir con tino un simulado, gracias a Dios, coctel molotov, ya saben ustedes la inocente botella de cristal rellena de combustible en su versión original sin subtítulos, contra la también figurada figura de un policía, con una segunda parte del practicum consistente en entrenar a los doctorandos en el asunto de lanzar, con igual o mejor puntería, un contenedor de basuras, en el entrenamiento sin arder, contra un vehículo también policial. Algo así como una versión de nuestros tiempos, y algo más mediterránea, de los campamentos militares de las juventudes nacional-socialistas y recuerden como terminaron aquellos practicums.

Según versión municipal no tenían los funcionarios del lugar ni idea del contenido del programa cuyo tríptico lleva su sello y por el que seguramente han satisfecho la correspondiente factura a la imprenta encargada, con lo cual se confirma eso de que por lo de la comprensión lectora no es uno de nuestros más abundantes fuertes por estos andurriales; por su parte los del decanato del cursillo de marras, nos dicen que en realidad la culpa de casi todo es que no hemos comprendido nada, que hemos interpretado malamente lo que solamente se trataba de un acto lúdico sin ánimo ofensivo alguno.

Lo del acto me parecía claro, pero he dudado en cuanto a lo que entienden los shaolines de la gasolina por lúdico, así que he acudido al diccionario, que es lo que debe hacerse cuando se albergan inseguridades en cuanto a un significado de alguna palabra; el de la RAE dice que lúdico es lo relativo o perteneciente al juego; era pues solo un juego infantil y viendo las imágenes del asunto aparecidas en las teles es obvio que las criaturas se lo estaban pasando en grande con ese juego de incinerar al de azul entre las zalemas de las amables maestras y los gritos de entusiasmo de los acertantes en el empeño, en fin todo muy infantil, todo muy instructivo.

Y me pregunto qué pensaría el pleno del festivo consistorio si otro ayuntamiento de su entorno geográfico, presidido por un no desconocido primer edil, se le ocurriera para sus fiestas patronales otro acto, también lúdico, también infantil, en el que se diera a la alegre muchachada local un cursillo instructivo sobre el tiro de piedras al inmigrante de allende nuestras fronteras, o qué dirían las dos aplicadas señoritas en la enseñanza de la quema de policías, si alguna otra municipalidad, regida por alguna determinada ideología, pero con igual espíritu lúdico, se le ocurriera para sus fiestas un taller, también para niños, también simulado, de técnicas de ‘abofeteamiento’ de niñas de su vecindad. ¿Consideraría el ayuntamiento que el acto de su igual no era responsabilidad de aquella administración municipal y que era propio de las alegrías de las fiestas o pondría el grito en el cielo acusando al segundo de miserable racismo?; y las enseñantes vestidas de blue, ¿calificarían el cursillo de los del taller de maltrato a féminas menores como un divertimento que no debe ser malinterpretado como un empujón para que los que obtengan el aprobado en el cursillo sepan cómo comportarse en el futuro con sus compañeras sino como una juego sin maldad alguna?; casi podría asegurar que las opiniones de los citados diferirían sobre manera de sus explicaciones.

Pero lo que me parece más indignante, reprobable, criticable es el hecho de que al asunto se le dé la patina de la risueña enseñanza, de escuela callejera, prostituyendo con ello las mentes de criaturas que ya tienen suficiente enseñanza que les lleve a un mundo de violencia en su derredor. Decía Victor Hugo que quien abre la puerta de una escuela, cierra una prisión; en el caso de las festivaleras actividades ¿lúdicas? se me antoja que la apertura de ese especial taller de FP más que cerrar la puerta de la prisión la deja de par en par abierta para sus alumnos. Como decía mi admirado Forges: ¡País!

