Turisme, cobdícia, educació

«Probablement, el pitjor problema del turisme és l’incivisme. A ningú li agrada tenir a la vora persones maleducades». Inmaculada Ranera Blasco. Durant 21 anys, DraGral de Christie+Co ( la major intermediària hotelera europea ) a Espanya i Portugal.

Hom arriba al convenciment de que va essent hora d’analitzar la situació de la suposada turismofobia el més globalment possible. Què la provoca, des de quan, ( és evident que la reacció objectivada enguany no ha estat espontània ), on més es produeix i, de ser-hi, quines accions mitigadores s’hi estan aplicant. És a dir, tractar la temàtica amb transversalitat. No amb solucions micro: en un món globalitzat no tenen massa sentit. Amb una altra variable: autocrítica i honestament. Assumint que l’actual model, a dia d’avui, sembla lluny de ser sostenible. Sense caure en tòpics gastats com el que diu que l’hoteler és el dolent de la película. Sinó reconeguent el fet constatable que cada pic més particulars i inversors utilitzen cases particulars per a llogar-les turísticament. El que està provocant un efecte secundari maquiavèlic: el mercat de l’habitatge residencial encara és més escàs. Les cases a foravila, poden estar llogant-se majoritàriament a turistes. No a amics del poble o de Ciutat, com fins ara. Aquesta, encara que faci mal, és la realitat de la Mallorca d’avui en dia: els «guiris» ocupen l’illa tant com la cobdícia local els ho permet.

Però a la Taula que pertoqui, s’haurà de desenvolupar un dels altres quids de la qüestió: l’educació del turista rebem. No entrarem en detalls escatològics - els mallorquins fan el mateix per Sant Joan a Ciutadella - però els «experts» hauran de respondre a perquè deixam fer aquí als visitants el que ni en somnis farien a ca seva. Com la serp de Cleopatra, apareix altre pic, la cobdícia. I, presumptament, occideix tot intent de reforma.

Com a cloenda, una reflexió: aquest estiu, La Vanguardia ha estat il·lustrant com lluiten contra la massificació a altres destinacions. Potser contractar el periodista seria una bona idea…

Suscríbete para seguir leyendo