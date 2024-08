La presidenta de les Illes Balears sap que al cap de quatre anys no haurà fet res contra la saturació turística. Primer crea una comissió multitudinària i, per tant, ineficient. Ara, els que s’oposen a tot des d’un o l’altre extrem són els que més alt parlen. Des dels que volen tancar l’illa fins als que demanen barra lliure sense límits. Tenors, barítons, sopranos… –les veus de cada una de les associacions, sindicats, partits, empresaris implicats en el debat– rivalitzen per saber qui canta més fort i desafinat. Fins que tot se’n va en orris. Sembla una versió actualitzada, turística i local del film E la nave va, de Federico Fellini. El vaixell, que navega cap a l’Egeu per llençar a la mar les cendres d’una diva, acaba al fons de la mar sense que ningú hi posi remei. Marga Prohens quedarà ben satisfeta perquè no estarà obligada a prendre cap decisió.

Aquesta setmana han cantat Vox i els empresaris de distribució. L’Associació d’Empreses de Distribució d’Aliments, Begudes i Neteja ha llançat una pregunta als que promouen campanyes contra la massificació: «¿Algun ciutadà d’aquesta comunitat pot afirmar que entre els seus familiars o entorn de persones properes hi ha algú que no visqui directament o indirectament del turisme?». Aquestes preguntes són les que fan a algunes enquestes quan es vol dirigir el resultat. «Està dispost a pagar un nou impost que no es cobrarà a la resta de ciutadans?». En ambdós casos la resposta és no i es tradueix en conclusions interessades. Els ciutadans rebutgen més tributs i posar límits a la massificació turística, interpretaria un tafur de la demoscòpia.

Vox s’ha afegit al concert per boca de David Gil denunciant el «tracte denigrant als turistes». En la seva defensa essencial de la «llibertat», característica de la ultradreta, ha demanat «mesures immediates per posar fre a aquestes actituds». Quedam a l’espera de saber si demanaran penes de presó pels dissidents o es conformaran a fer-los beure oli de ricí. De moment, no tenim notícia de visitants que hagin sofert un maltractament superior al que pateixen els residents: preus d’escàndol, carreteres saturades o platges estibades.

Tot això en una setmana en la qual, sense ser exhaustius, hem pogut veure un vídeo del GOB que posa els cabells de punta mentre eixelebrats usuaris de motos aquàtiques o embarcacions assetgen banyistes o bots. És el resultat de la manca d’educació i preparació en el gaudi de la mar, consumat tràgicament amb la mort del jove Guillem Camamala.

Molts creien que una activitat de risc era pujar l’Everest o el K–2, l’espeleologia o la doma de lleons. Aquests dies han descobert que si un menja a cent restaurants illencs, en setanta-quatre la seva salut corre algun risc. I en dos d’ells, hi ha alerta vermella. Sabem que la turismofòbia l’aplica Ryanair amb més contundència que els illencs que es manifesten. Ho fa mantinguent durant hores passatgers dins un avió aturat a qualsevol aeroport europeu. Quan ofereix beure i menjar, ho cobra i aconsella reclamar a través d’una pàgina web.

De vegades cal replicar a la gallega tot aquest contrasentit –el recordat i admirat Andreu Ferret sempre deia que no existia ningú més gallec que un mallorquí–. Qui ha dit no al turisme si en algun moment tots o quasi tots som turistes? Qui ha maltractat un visitant com a protesta perquè és de fora? Ningú. Es protesta contra els excessos.

Mentrestant, el renou serveix l’estratègia política d’aparentar que es fa alguna cosa, però amb l’objectiu no declarat de què tot continuï igual. Com es diu a la pel·lícula felliniana, «seguim les ones d’alegria o dol», però les Balears no ens preparem per fer front a cap de les dues sensacions. En els moments d’eufòria turística el sector rebutja tot control públic o reflexió. En els depressius, s’implora la seva intervenció i es denuncia l’excés d’oferta. E la nave va. Cap a on? n