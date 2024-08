Decrecimiento turístico necesario

Puede resultar reiterativo escribir sobre el agobio turístico, pero como este verano lo hemos padecido, no me lo parece. Especialmente después de leer que la Organización Mundial del Turismo prevé que los 1.400 millones de turistas que actualmente se desplazan por el mundo, en seis años se convertirán en 1.800 millones. Si tenemos en cuenta que España es el segundo país más turístico del mundo, después de Francia, de esos 400 millones extras, nos van a tocar un pico.

¿Y cómo se ha montado este cristo? Pues culpa de Bill Gates, del «chis» que nos inyectó y del «bicho chino», desde la visión conspiranoica. Desde la racional, hay evidencia estadística que desde la pandemia el número de pasajeros se ha incrementado notablemente. Los sociólogos lo achacan a que cuanto más incierta es la situación laboral y política en un país, más ganas tenemos de salir de casa y viajar. Y Mallorca no es un caso aislado. Es uno más, sólo que los que vivimos aquí, lo sufrimos en primera persona.

El padecimiento se incrementa con el alquiler vacacional, porque el personal que paga por estar en ese piso además de generar molestias a los vecinos por creerse con derecho a ello por pagar un pico, incide directamente sobre los precios de alquiler y compra venta de la zona. En Sevilla se ha constituido la asociación contra la turistificación bajo el nombre de Sevilla se muere, en Canarias la han llamado Canarias se Agota, en Barcelona actúa la Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, en Málaga, Cádiz, Girona, Alicante, Valencia, etc., tienen el mismo problema según explica Ernest Cañada en su ensayo bajo el título El malestar de la turistificación.

Porque estamos hablando de que 95 millones de personas visitarán España en 2024, luego somos un destino saturado que no puede encontrar un equilibrio entre los ingresos que aporta el sector y el malestar de los residentes. La capacidad de carga de Mallorca – o número máximo de personas que puede acoger un destino- analizará las llegadas, el impacto y los recursos que van a dejar los turistas, pero no va a contemplar la emergencia habitacional que genera ni la saturación que provoca en consumos hídricos, eléctricos, infraestructuras, sanidad, y resto de recursos especialmente construidos para poder acoger al turista. El objetivo no puede ser cuanto más turista, mejor. Y oír hablar de la desestacionalización ya resulta cansino.

Es evidente que la turistificación produce una transformación socioespacial que hace que la vida económica y social de la ciudad se vea desplazada por las necesidades y usos turísticos, señala Cañada. Los incrementos de las presiones de capital vinculadas al turismo demandan recursos públicos favorables. Por ejemplo, la calita de Portals donde la zona de sombrillas y chiringuito ocupa el ochenta por ciento de la playa, expulsando al residente, o el mismo Born, donde las cafeterías se apropiaron de los bancos públicos.

La politóloga Nancy Fraser destaca que la peor parte se la llevan las mujeres de la industria turística, «ocupando los lugares más bajos en la jerarquía laboral» (las kellys). Creo que todos sabemos, aunque muy pocos lo decimos, que es necesario impulsar una política pública de decrecimiento turístico para satisfacer necesidades sociales, sanitarias, y, especialmente, culturales, porque uno de los bienes más dañados es la identidad cultural, las tradiciones y las características locales que se ven mermadas en favor del capital turístico. Decrecimiento no implica una reducción significativa del PIB. Ese no puede ser el objetivo. Las administraciones públicas deberían promover las buenas prácticas medioambientales, la protección del patrimonio cultural y natural y la necesidad de que los ingresos que genera el turismo sean tangibles para nuestra comunidad.

Ver camareros que duermen en coches, lugares icónicos inaccesibles y otros símbolos de degradación similares, contraviene lo que todos deseamos.

Podemos encargar estudios sobre capacidad de carga carísimos y entretenidísimos, pero ya tenemos todos los datos en la web del IBESTAT, y todos sabemos que se trata de adoptar soluciones impopulares y drásticas como la política de cuotas, de tal forma que los diferentes turoperadores tengan asignado un número máximo de turistas autorizados para entrar en el país, distribuidos en función de las capacidades de cada comunidad autónoma. Escrito así suena entre anarquista y antisistema, pero no es ni lo uno ni lo otro. Es la conclusión a la que han llegado expertos de diferentes países que llevan años estudiando el fenómeno. Como los que acuñaron el término de «cambio climático» y sus efectos devastadores. No obstante, la presión lobista de los afectados, la indiferencia política de quienes deberían tomar decisiones tangibles a corto plazo, y la presión en redes sociales de afines, pospondrán las soluciones al estilo de los Acuerdos de París sobre el cambio climático. Mientras tanto, usted y yo seguiremos pagando impuestos añorando la calidad de vida que perdimos. n