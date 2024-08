A reveure, ambaixadors de la causa sahrauí

L’horabaixa d’aquest divendres, 30 d’agost, acomiadarem les nines i els nins sahrauís que han participat enguany en el programa Vacances en Pau que, d’ençà fa 37 anys, organitza l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB). La cita és a les 19.00 h a la palmesana plaça de Cort on es farà una concentració lúdic-reivindicativa. Ben segur que també serà una acció plena d’emoció i agraïment.

L’emoció que transmeten les cares d’aquests infants condemnats, per la indiferència de l’anomenada «comunitat internacional» i les traïcions dels governs espanyols, a néixer i créixer en un campament de refugiats, i, per tant, a tenir incerts projectes de vida. Són les conseqüències del procés de descolonització inconclús del Sàhara Occidental, de la conculcació sistemàtica de la legalitat internacional, de la no aplicació efectiva dels drets humans, de la dictatorial ocupació pel Marroc del territori que només pertany al poble sahrauí, que, diguem-ho sense embuts, vol ser un estat democràtic i independent i no una pseudoautonomia de la dictadura medieval marroquina.

He escrit procés de descolonització inconclús del Sàhara Occidental. És, val a dir-ho, una construcció semàntica per a referir-se a l’ignominiós -i no saldat amb dignitat i justícia- passat colonial d’Espanya en el continent africà. Justament sobre això aquest estiu s’ha publicat un llibre, Arena en los ojos. Memoria y silencio de la colonización española de Marruecos y el Sáhara Occidental, de Laura Casielles, que paga molt la pena llegir. Per exemple, en un dels capítols dedicats al Sàhara Occidental, Casielles escriu: «El descubrimiento de los fosfatos iba a marcar la historia del Sáhara Occidental desde entonces en adelante, convirtiéndola, para empezar, en algo extemporánea. Mientras en la mayor parte de África los distintos países iban declarando la independencia, aquí en los años cincuenta y sesenta lo que ocurrió con la colonización es que se intensificó». Una intensificació colonial que, afegesc, la «transacció a la democràcia» no va voler corregir amb una sortida ajustada a la legalitat internacional.

Tornant a la concentració d’acomiadament de Vacances en Pau 2024, he esmentat abans el mot agraïment. N’hi haurà, i molt!, a les famílies acollidores, a les institucions que fan possible el programa, i a la solidaritat amb la causa sahrauí de la immensa majoria de la societat illenca que, en temps de discursos d’odi, ens honora com a poble. Deixau-me emfatitzar l’agraïment a les famílies acollidores i dir-lis que, a més d’una tasca humanitària impagable, fan costat a la lògica d’aquelles paraules de l’estimat Eduardo Galeano: «Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo». Per tant, emoció, agraïment, i, òbviament, reivindicació: «Per un Sàhara lliure!».

Val a dir que en aquestes setmanes estiuenques que els infantes sahrauís ens han acompanyat han succeït dues coses que em semblen força rellevants: i) La xarxa social X es feia ressò de la intervenció sobre la situació en els campaments de Tindouf en el Congrés dels Diputats del representant de la Fundació Mundubat (una entitat basca d’absoluta solvència) amb declaracions com ara: «Hi ha una bretxa entre l’ajuda humanitària internacional enviada als campaments sahrauís i el que realment necessiten. Fa falta voluntat política per a tancar-la. El poder legislatiu i executiu de l’Estat espanyol són responsables d’aquesta situació». «Hi ha un nivell d’inseguretat alimentària severa del 6,5% i la moderada és del 57%. A penes l’1% de la població sahrauí gaudeix d’una condició de seguretat alimentària». ii) El president de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i secretari general del Front POLISARIO, Sr. Brahim Ghali, ha dirigit una carta al secretari general de les Nacions Unides fent menció de «la greu situació en les Zones Ocupades Sahrauís, a causa de la contínua opressió i violència exercida pel Marroc, l’Estat ocupant, contra els civils sahrauís», tot destacant «la política de terra cremada duta a terme per les autoritats d’ocupació marroquines mitjançant l’expropiació de les terres propietat dels sahrauís, la destrucció de les seves llars, la crema de les seves tendes de campanya, soscavant els seus mitjans de subsistència, matant el seu bestiar i enverinant els seus pous amb l’objectiu declarat de desarrelar-los de les seves llars i terres i assentar més colons marroquins i altres en el Territori, com a part d’una política intensiva d’assentaments el principal objectiu dels quals és canviar la composició demogràfica del Territori i perpetuar l’ocupació».

Per tot plegat, és ben necessari ser-hi a la concentració just al costat de l’olivera -símbol de la pau- de Cort i al so dels companys i companyes de ‘Tambors per la Pau’ que mai fallem. Com la pau no és només absència de guerra, al Sàhara Occidental és sinònim d’independència. En qualsevol cas, que la batucada solidària s’escolti en els campaments de refugiats sahrauís, i que la nostra presència sigui prova d’un indeleble compromís en l’efectiva defensa dels drets humans. Els millors ambaixadors de la causa sahrauí es mereixen un acomiadament com cal i molt més. Arreveure!

