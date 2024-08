El sector sigue mandando en el Govern

El Govern PP/Vox no despertaba expectativas, así que las ha cumplido con creces. Se ha limitado a postrarse ante el sector. ¿Qué sector? Cualquiera de ellos, el náutico en la última tragedia que nos afecta. La presidenta rocía con un pésame perentorio a la familia de la víctima mallorquina en un exceso de generosidad, y a seguir facturando, sin que del discurso presidencial pueda deducirse ni la mínima crítica a los autores materiales alemanes del atropello mortal.

Por si no ha quedado claro en qué bando se alinea el Govern, verdugos o víctimas, la presidenta insiste en que el sector de turno sigue mandando en la comunidad. «El sector es un aliado, se actuará de forma conjunta con el sector, sobre estudios técnicos y científicos (por lo visto, la sangre no es argumento suficiente), con datos, con rigurosidad y no con percepciones, desde el consenso con el sector». El Govern ha decretado que el sector es el propietario único del famoso Mar Balear de Alexandre Forcades, así que le entrega los resortes necesarios para que cancele dictatorialmente cualquier insinuación de cambio.

Balears está en mano del Govern de los sectores, los ciudadanos harán mejor en apartarse o serán atropellados sin complejos. Entre las cosas que Prohens no puede hacer y las que no hace, su margen de maniobra se reduce a una encomiable gestión del futbito. En lugar de aprovechar los dramas centroeuropeos de Medusa o Cala Bona para reclamar un mínimo de autonomía, los políticos salidos de las urnas renuevan los votos de sumisión al sector, a cualquier sector. El entreguismo cursa con consecuencias, resumidas desde la excelencia ayer mismo por un mallorquín auténtico: «No puedo ir a Formentor, Es Trenc, Sa Calobra o Sóller, he de coger el autobús porque mi coche debe dejar espacio para uno de alquiler, y ahora se pondrán manos a la obra para que no pueda coger la barca, lo veo venir». Para mí que se queda corto, mientras el Govern decreta la soberanía de quienes poseen el capital suficiente para arrollar a los indígenas sin inmutarse. Sin enterarse, como si las víctimas ya no estuvieran ahí.

